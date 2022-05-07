Nurdan Büyükak'tan aşk dolu kutlama!

Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu İbrahim Büyükak-Nurdan Beşen çifti, yaklaşık bir yıl önce oğulları Aslan Oktay'ı kucaklarına alacak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü çift, son olarak evliliklerinin dördüncü yıldönümünü kutladı.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile şöhreti yakalayan İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz haziran ayında oğulları Aslan Oktay'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.



"OYUN OYNUYORUZ BİZ"



Zaman zaman oğullarıyla verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sunan Büyükak çiftinden sempatik oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Aslan ile oynadığı anları; "Oyun oynuyoruz biz" notuyla paylaşmıştı.



Eşi ve oğlunun fotoğrafına kayıtsız kalmayan Nurdan Büyükak ise baba-oğulun pozuna "Yerim sizi" yorumunu yapmıştı.



"KABOTAJ BAYRAMINI DAHİ KAÇIRMAM"



14 Şubat Sevgililer Günü’nde Etiler'de bir mekanda baş başa yemek yiyen ikiliden Nurdan Beşen, eşi İbrahim Büyükak’ın romantik bir insan olduğunu söylemişti. Ünlü oyuncu ise “Kabotaj Bayramı’nı dahi kaçırmam. En azından denizimizle ilgili bir paylaşım yaparım” diyerek, özel günlere verdiği önemi eğlenceli bir dille ifade etmişti.



"EVLİLİKTE DÖRT, SEVGİLİLİKTE YİRMİ İKİNCİ YILIMIZ"



Tüm bu yaşananların ardından sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü çift, evliliklerinin dördüncü yıl dönümünü kutladı. İbrahim Büyükak ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Nurdan Büyükak, paylaşımına şu notu düştü:



"Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Evlilikte dördüncü yılımız, sevgililikte 22'nci yılımız kutlu olsun canım sevgilim. Çok aşığım sana"



Eşiyle aynı fotoğraf karesini kendi sosyal medya hesabından yayınlayan İbrahim Büyükak da gönderisine; "Dördüncü yılımız kutlu olsun bir tanem" notunu düştü.



"ÇOCUK MUHABBETİNİ SEVMEZDİM"



Öte yandan İbrahim Büyükak, daha önce baba oluşuyla ilgili konuşmuş ve "Normalde çocuk muhabbeti yapanları sevmezdim, çocuk olunca klişe de olsa insanın konuşma isteği geliyor" demişti.



Büyükak, sözlerine; "Sosyal medyada benim suratımı oğluma koymuşlar, çok güldük neyse ki annesine çekmiş şanslı çocuk. Bana benzemiyor, annesine benziyor şükürler olsun" şeklinde devam etmişti.



