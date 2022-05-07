Hande Erçel'den 15 bin TL'lik tatil!

Hande Erçel yazın hem tatil yapacak hem de çalışacak. Ünlü oyuncuya Mikonos'ta bir tatilde konaklaması için teklif geldi. Evet cevabı veren Hande Erçel, tatilde yanına sevgilisi Kaan Yıldırım'ı almayı tercih etti.

Hande Erçel yaz tatilini kazançlı geçirmeye hazırlanıyor. Kerem Bürsin ayrılığının ardından Halka dizisindeki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka başlayan Hande Erçel, yurt dışında sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülenmiş ve aşk resmen belgelenmişti. Sen Çal Kapımı dizisinden bu yana herhangi bir projede yer almayan Hande Erçel, yaz tatili için reklam teklifi aldı.



Mikanos'ta bulunan bir otelden teklif alan Hande Erçel'e otel, konaklayıp reklamlarını yapmaları karşılığında geceliği 15 bin TL'lik teklifte bulundu.



Teklifi kabul eden Hande Erçel yanında sevgilisi Kaan Yıldırım'ı da götürecek.



