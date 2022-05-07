. Gülben Ergen sahnede bayıldı! Tedavisi sürüyor.
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Beyaz Gazete
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Gülben Ergen sahnede bayıldı! Tedavisi sürüyor.

Son dakika bilgisine göre Düzce'de konser veren şarkıcı Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada fenalaştı. Gülben Ergen bir anda sahnede bayıldı. Ambulansa alınan sanatçının tedavisi sürüyor.

Ekleme: 7.05.2022 - 23:00 Güncelleme: 7.05.2022 - 23:01 / Editör: Ozge Selin
Düzce'de konser için sahneye çıkan ünlü sanatçı Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede fenalaştı.


Bayılan sanatçıya ilk müdahaleyi alanda bulunan sağlık ekipleri yaptı.


Ambulansa alınan Gülben Ergen'e müdahale devam ediyor. Sanatçının baygınlık geçirmesi sevenlerini de üzdü. Sanatçının sağlık durumu ile ilgili açıklama yapılmadı.
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