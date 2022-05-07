. Gözde çiftin aşk tatili!
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Gözde çiftin aşk tatili!

Son olarak "Maraşlı" ile ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Alina Boz, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Uzun süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer ile aşk yaşayan Alina Boz'un, geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktaladığı öne sürülmüştü. İddiaların asılsız olduğu kısa sürede ortaya çıktı, tam tersine çiftin ilişkilerinde ileriye dönük adım atarak aynı eve taşındığını öğrenildi. Son olarak da Alina Boz ile Mithat Can Özer, bayramı Portekiz'de geçirdi. Aşk tatili sonrası 40 yaşındaki Özer'in, kesenin ağzını açtığı öğrenildi. İşte detaylar...

Ekleme: 7.05.2022 - 19:10 Güncelleme: 7.05.2022 - 19:11 / Editör: Ozge Selin
3 yıldır birlikte olan Alina Boz ve Mithat Can Özer'in geçen ay ayrıldıkları iddia edilmişti.

Güzel oyuncu Alina Boz’un 40 yaşındaki sevgilisi Mithat Can Özer ile aşk tatili! Portekiz’deki daire için kesenin ağzını açtı!
Ancak çiftin ayrılmadığı, tam tersine ilişkilerinde ileriye dönük adım atarak aynı eve taşındığını ortaya çıkmıştı.

Bu nedenle şehirden uzakta, Zekeriyaköy'de müstakil bir villa kiralayan çiftin, aylık 45 bin lirayı gözden çıkardığı konuşuluyor.

Ömer Faruk Sorak'ın yeni filmi "Bandırma Füze Kulübü"nün başrolünü Deniz Can Aktaş'la paylaşan Alina Boz, çekimler nedeniyle bir süredir Bandırma'daydı.

Mithat Can Özer'in yaklaşık 12.5 milyon TL'lik bu yatırımı sayesinde Portekiz vatandaşı olmak için başvuru yapıp yapmayacağı ise merak konusu...

NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde 3 yıldır birlikte olan Mithat Can Özer ve Alina Boz'un ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Çiftin uzun soluklu ilişkilerini kıskançlık krizi sonrası bitirdiği öne sürülmüştü.

"AYRILIK NEDENİ KISKANÇLIK" DENİLMİŞTİ

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan ve ilişkilerinin evliliğe gittiği konuşulan Alina Boz ve Mithat Can Özer çiftinden gelen bu haber herkesi şaşkına çevirdi.

Mithat Can Özer'in son zamanlarda "ilişkinin bittiği an" konulu paylaşımları beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan ünlü oyuncu Alina Boz, geçen aylarda setlerde büyüdüğünü anlatmıştı.

Genç oyuncu, dışarıdan bakıldığında soğuk biri gibi durduğunu söyledi:

"Okulda hep şunu duydum. 'Biz seni tanımadan önce çok soğuk birisi sanıyorduk.'

Sanıldığı gibi soğuk biri değilim. Bir arkadaş gurubum var. Onlar için her şeyi yaparım."

Unutkan olduğunu da ifade eden Boz, "Biraz balık hafızalıyım. İnsanların isimlerini unutuyorum. Okuduklarım aklımda kalmıyor" dedi.
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