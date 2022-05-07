. Friends'in ünlü ismi hayatını kaybetti!
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Friends'in ünlü ismi hayatını kaybetti!

90'lı yılların popüler dizisi 'Friends'te rol alan Mike Hagerty, 67 yaşında hayata veda etti. Acı haberi oyuncunun "Somebody, Somewhere" adlı dizideki rol arkadaşı Bridget Everett sosyal medya hesabından duyurdu.

Ekleme: 7.05.2022 - 17:47 Güncelleme: 7.05.2022 - 17:48 / Editör: Ozge Selin
'Friends' ve 'Somebody, Somewhere' dizileriyle tanınan Amerikalı oyuncu Mike Hagerty'den acı haber geldi. Mike Hagerty'nin 67 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ölüm nedeni henüz belli olmayan oyuncu, bir döneme damgasını vuran ve etkisi hala devam eden kült dizi 'Friends'te bina görevlisi rolünde oynamıştı.

"O ÇOK ÖZEL BİRİYDİ"

Oyuncunun "Somebody, Somewhere" dizisinden rol arkadaşı Bridget Everett, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Everett, gönderisinde, "Mike’la tanıştığım anda onu sevdim. O çok özel biriydi. Sıcaktı ve komikti" ifadelerini kullandı.

"KORKUNÇ BİR KAYIP"

Bridget Everett'ın paylaşımına yorum yapan "Sex and the City" dizisinin yıldızı Sarah Jessica Parker da oyuncunun ölümü için bir mesaj yayınladı. Parker, "Korkunç bir kayıp. Onu çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.


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