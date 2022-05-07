. Dansı olay oldu!

İngilizce klibinde sütyenle kalması tartışma yaratan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki bu sefer de twerk yaptı. Tilki'nin dans ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sözleri ve hareketleriyle olay yaratmaya devam ediyor. İki hafta öncesine kadar İngilizce klibinde sütyeniyle kalması nedeniyle tartışma yaratan Tilki'den yeni bir video geldi.KENDİNİ DANSA KAPTIRDITilki'nin bir konser etkinliği sırasında kendisini dansa kaptırdığı görüldü. Tilki'nin bu anları sosyal medyada da çok sayıda izlenme aldı. Takipçileri, dans hakkında çeşitli yorumlarda bulundu.