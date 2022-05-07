. Bergüzar Korel’in sabrı taştı! Kızıyla ilgili sözlere isyan etti.
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Beyaz Gazete
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Bergüzar Korel’in sabrı taştı! Kızıyla ilgili sözlere isyan etti.

Geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğunu kucağına alan Bergüzar Korel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla isyan etti. Paylaşımlarında sık sık çocuklarına da yer veren Korel, 5 aylık bebeği Leyla'ya yapılan yorumlara oldukça sinirlendi. Bir video yayınlayan Bergüzar Korel, "Laf söylemek hiç birimize düşmez!" ifadelerini kullandı..

Ekleme: 7.05.2022 - 18:37 Güncelleme: 7.05.2022 - 18:44 / Editör: Ozge Selin
12 yıl önce evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çift, bu mutlu evliliklerini üç de çocukla taçlandırdı.

Halit Ergenç’in eşi ünlü oyuncu Bergüzar Korel bu kez açtı ağzını yumdu gözünü! Bergüzar Korel: Laf söylemek hiç birimize düşmez!
Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda üç çocuklarını da alarak Londra'da yaşamaya başladı.

Korel- Ergenç çifti, zaman zaman projeleri için Türkiye'ye gidip geliyor. Sosyal medyayı sık kullanan Bergüzar Korel, bugünkü paylaşımıyla dikkat çekti. Korel paylaşımında, çocuklarıyla ilgili sorulan sorulara ve yapılan yorumlara cevap verdi.

"NEZAKETSİZ BİR DAVRANIŞ OLAMAZ"

Korel, "Yürüyordum bu çiftle karşılaştım. Leyla'ya baktılar. 'A ne kadar değişik bir kafası var' dedi. Dar, uzun ve ince', 'Anlayamadım' dedim ben de. 'Kafası bir değişik' dedi. Bu vakumlar var ya doğumda kullanılıyor. Ben o noktaya geldim ama kullanılmadı. Zaten öyle bile olsa bunu bir anneye söylemek kadar nezaketsiz bir davranış olamaz!

'Dar, ince bir kafası var, aynı Halit Bey'e benziyor' dedi. E yani yıllardır kocam! Bu arada Leyla gerçekten benim minyatürüm. Renkleri, alnının ortasındaki doğum lekesine kadar" dedi.

"LAF SÖYLEMEK HİÇ BİRİMİZE DÜŞMEZ"

Ayrıca ünlü oyuncu, "Ben sohbet etmeyi çok seviyorum. Mesleğim, ünüm umrumda değil. Birlikte güzel vakit geçirmek benim hoşuma gidiyor. Ama görüyorum ki bu sıcaklık ve samimiyet aynı zamanda nezaketsizlik ve laubalilik kapılarını da sonuna kadar açıyor, kimi insanlar için herkes için söylemiyorum. Kimsenin çocuğu hakkında, kimsenin yaşamı, malı, mülkü, ne biliyim yatak odası, değeri hakkında laf söylemek hiç birimize düşmez! Bunu bir kenara bırakalım" ifadelerini kullandı.

12 yıl önce evlenen Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, bir süredir Londra'da yaşıyor.

Bu mutlu evliliklerinden üç de çocuğu olan çift, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekiyor.
Özellikle 2 milyonu aşkın takipçisi olan Bergüzar Korel'in sosyal medya paylaşımları magazin gündeminde sık sık yer alıyor.



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