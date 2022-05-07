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Aylar sonra ailesine kavuştu!

Oyun esnasında aşil tendonu koptuğu için Survivor All Star'dan elenen Merve Aydın, Türkiye'ye döndü. Aydın, aylar sonra havalimanında oğlu ve eşiyle kavuştu. Duygusal anların yaşandığı buluşmaya Aydın'ın hayranları da akın etti.

Ekleme: 7.05.2022 - 19:24 Güncelleme: 7.05.2022 - 19:24 / Editör: Ozge Selin
Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Merve Aydın, önceki gün yayınlanan bölümünde talihsiz bir kaza yaşadı. Oyun esnasında sakatlanarak yere düşen Merve'nin aşil tendonu koptu. Sakatlığından dolayı yarışmaya devam edemeyen Merve, aylar sonra Türkiye'ye döndü.

KAVUŞMADA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Talihsiz kaza sonucu yarışmadan elenen Merve, havalimanında hayranları, babası, oğlu ve eşi tarafından karşılandı. Tekerlekli sandalye ile yolcu çıkış kapısına gelen Merve Aydın ile oğlunun kavuştuğu dakikalarda duygusal anlar yaşandı. Aydın'ın babası ise kızını tekerlekli sandalyede görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan Aydın'ı havalimanında yalnız bırakmayan hayranları ise tezahüratları ve çiçekleriyle destek oldu.

Sakatlığından dolayı Survivor'dan elenen Merve Aydın, aylar sonra ailesiyle kavuştu

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ
Türkiye'ye döndükten sonra tedavisi için hastaneye kaldırılan Aydın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Konuşulacak çok şey var ama ben bir ameliyat olup geleceğim. Hepinizi çok seviyorum bana dua etmeyi unutmayın" dedi.

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