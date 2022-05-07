. Aslı Tandoğan'dan itiraf gibi açıklama!
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Beyaz Gazete
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Aslı Tandoğan'dan itiraf gibi açıklama!

2 çocuk annesi oyuncu Aslı Tandoğan, ‘'Annemin söyledikleri şimdi daha anlam kazandı' dedi.

Ekleme: 7.05.2022 - 11:11 Güncelleme: 7.05.2022 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
ki çocuk annesi oyuncu Aslı Tandoğan, anne olduktan sonra, eskiden annesinin söyleyip de kendisinin anlayamadıklarını şimdi daha iyi anladığını söyledi. Cahit Tan Yeşilada'yla evliliğinden Arya ve Aslan isminde iki çocuğu bulunan Tandoğan, evlatlarını annesinin de desteğiyle kendisinin büyüttüğünü belirtti. Tandoğan, "Annemin büyük bir özveri ve sevgiyle çocuklarımı büyütürken yanımda olması, bu süreçte bir arada güzel anılar biriktirmemize de vesile oldu" dedi. Annesinin daha disiplinli ve dirayetli olduğunu söyleyen Tandoğan, kendisinin daha toleranslı olduğunu, sınırları zorlayabildiğini de sözlerine ekledi. "Sanki annem hiç yorulmazdı ki hâlâ yorulmuyor" diyen Tandoğan, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlamayı da ihmal etmedi: "Doğursun, doğurmasın her canlıya şefkat, emek ve karşılıksız sevgi vermiş tüm kadınlar ve annelik yapmış tüm babalar için kelimeler yetersiz... Hepimizin Anneler Günü kutlu olsun."


Tandoğan'ın Aslan ve Arya Yeşilada isminde çocukları bulunuyor.
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