Selin Şekerci'den aşk açıklaması!

Selin Şekerci ve Yağız Can Konyalı ortak arkadaşlarının doğum günü partisinden çıkarken görüntülendi. Şekerci sorular üzerine “aşka tövbe ettiğini” söyledi.

Ortak arkadaşlarının doğum günü partisine katılanSelin Şekerci ve Yağız Can Konyalı gecenin sonunda mekandan ayrılırken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla kısa süreli bir panik yaşayan Şekerci, “Beni bununla çekmeseydiniz iyiydi!” diyerek ponponlu tacını çıkardı.



HEPSİ BENİM BEBEKLERİM



“Çocuk yapmak istiyorum” açıklaması hatırlatılınca “Evet, anne olmayı çok istiyorum” diyen Selin Şekerci, “Baba adayı var mı peki?” sorusuna ise beklenmedik bir yanıt verdi:



“Aday yok. Ben aşka tövbe ettim, aşk meşk yok!” Muhabirlerin “Eski ilişkilerinizden dolayı mı bu kararı verdiniz?” sorusu da ünlü oyuncuyu güldürdü: “Yok yok hepsi benim bebeklerim!”



Selin Şekerci oyuncu Kaan Taşaner ile aşk yaşamış, evliliğe gitmesi beklenen ilişki sürpriz bir şekilde bitmişti.



Ünlü oyuncu ardından yine meslektaşı olan Caner Cindoruk ile yeni bir aşka yelken açtı ancak bu ilişki de mutlu sona ulaşmadı.

Selin Şekerci: Aşka tövbe ettim



Selin Şekerci son olarak İbrahim Selim ile birlikteydi. Çiftin aşkı kısa sürdü.