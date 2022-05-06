. Kerem Bürsin'e İspanya'dan ödül!
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Kerem Bürsin'e İspanya'dan ödül!

Rol aldığı dizilerin yurtdışında da yayınlanmasıyla ünü Türkiye sınırlarını aşan Kerem Bürsin, İspanya’da büyük bir hayran kitlesi elde etti.

Ekleme: 6.05.2022 - 10:03 Güncelleme: 6.05.2022 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Kerem Bürsin’in geçtiğimiz sene Hande Erçel’le birlikte rol aldığı ve İspanyol TV kanallarında da yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisi, oyuncuya büyük ödülü getirdi. Premios TVyNovelas adlı ödül töreninin halk oylamasında 675 binden fazla oy alan Bürsin, canlandırdığı 'Serkan Bolat' karakteriyle 'En İyi Aktör' seçildi.

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34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay ülkede düzenlenen Malaga Film Festivali’ne katılmış ve İspanyol bir oyunculuk ajansıyla el sıkışmıştı.

Ülkede birçok dizi ve reklam teklifi alan Kerem Bürsin’in şimdilerde ajansıyla gelen projeleri değerlendirdiği öğrenildi.
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