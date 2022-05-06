Ivana Sert'e ortağından büyük ihanet!

Ünlü modacı İvana Sert'in sahibi olduğu şirkette usulsüzlük yaparak resmi evraklara ünlü modacı adına imza atan şirketin tasfiye edilen ortağı hakkında dava açıldı. Grafoloji incelemesinde gerçeğin ortaya çıkmasıyla İvana Sert kendisini dolandıran ortağının cezalandırılmasını talep etti.

Ünlü modacı İvana Sert, Hatem Yavuz'la birlikte Dot Tekstil isimli bir şirketin imza yetkilisi ve temsilcisiydi. Şirketin üçüncü ortağı olan Alparslan Kılıç ortaklığın bozulması nedeniyle ticaret mahkemesinde dava edildi. Şirketten tasfiye davası açılan Kılıç'ın davasında iddiaya göre, dosya bilirkişiye gönderilmiş, bilirkişi şirketin karar defterinde yaptığı inceleme sonrası bir rapor sunmuştu.



ORTAKLIKTAN TASFİYE EDİLECEKTİ



Raporda Serdar Çiçek'in müdür olarak şirkete atanmasına dair izin verilen belgede İvana Sert ve Hatem Yavuz'un da imzaları bulunuyordu. Fakat Yavuz ve Sert'in bu durumdan haberi bile yoktu. Rapor sonrası durumdan haberdar olan ünlü modacı imzaların sahte olduğunu ve kendisinin el ürünü olmadığını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.







İMZALAR SAHTE ÇIKTI



Şirketin incelenen karar defterindeki imzaların grafoloji incelemesine gitmesine karar verildi. Yapılan inceleme sonrası Asliye Ticaret Mahkemesinde haklı olmak adına delil toplamaya çalışan Alparslan Kılıç'ın İvana Sert ve Hatem Yavuz adına karar defterine imza attığı ortaya çıktı.



ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİKTEN YARGILANACAK



Rapor sonrası 'Özel Belgede Sahtecilik' suçunu işlediği ileri sürülen şirket ortağı Alparslan Kılıç hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede şirketin karar defterine İvana Sert adına imza atarak suç işlediği anlatıldı. Dava Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.