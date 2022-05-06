. Devrim Yakut ölümden döndü!
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Devrim Yakut ölümden döndü!

İki sezondur 'Camdaki Kız' dizisinde; Rafet Koroğlu'nun eşi 'Gülcihan' karakterine hayat veren oyuncu Devrim Yakut’un ölümden döndüğü ortaya çıktı

Ekleme: 6.05.2022 - 10:02 Güncelleme: 6.05.2022 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Başrollerini Burcu Biricik (Nalan) ile Feyyaz Şerifoğlu’nun (Sedat) paylaştığı, Gülseren Budaycıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı 'Camdaki Kız' dizisi iki sezondur izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

İKİ BÖLÜMDÜR KADRODA YOKTU

Kadrosunda Nur Sürer, Tamer Levent, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Cihangir Ceyhan, Hande Ataizi ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı dizinin son iki bölümünde 'Gülcihan'a hayat veren Yakut rol almamıştı.

Koroğlu Ailesi'nin annesi 'Gülcihan', senaryo gereği Van’daki hasta amcasının yanına gitmişti. Ünlü oyuncu, 28 Nisan akşamı yayınlanan 41'inci bölümde izleyici karşısına çıkmıştı.

"UCUZ ATLATILMIŞ MÜHİM BİR MESELE"

Ünlü oyuncu, 28 Nisan akşamı yayınlanan 41'inci bölümde izleyici karşısına çıkmıştı. Devrim Yakut'un iki haftalık süreçte, hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Zorlu bir süreçten geçerek sağlığına kavuşan Devrim Yakut, sete geri dönmüştü.

Beyninde pıhtı attığını açıklayan 53 yaşındaki Yakut, sosyal medya hesabından sevenlerine şöyle seslendi:

“Tam bir ay önce bugün, beynimin talamus bölgesine minnak bir pıhtı attı. Minnacık şey, beni hastanelik etti. Ucuz atlatılmış, mühim bir mesele. İyiyim, çabuk yorulmak ve sağ tarafımda yaygın uyuşukluk hissi dışında araz bırakmadı. Doktorumun dediğine göre o da geçecek. Aradınız, sordunuz, iyi enerjiler, dualar yolladınız. Hepinizin o güzel kalplerinize minnettarım.”
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