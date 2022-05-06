Bergüzar Korel'i çıldırtan olay!

Bir süredir Londra'da yaşayan ve ara ara Türkiye'ye dönen Bergüzar Korel yaşadığı bir olayla çileden çıktı. Kızı Leyla ile yürüyüşe çıkan ve bir çiftle karşılaşan oyuncu Korel duydukları karşısında şoke oldu. Korel "Kimsenin çocuğu hakkında, kimsenin yaşamı, malı, mülkü, ne biliyim yatak odası, değeri hakkında laf söylemek hiç birimize düşmez" dedi.

12 yıl önce evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç bir süredir Londra'da yaşıyor. 3 çocuğu olan çift zaman zaman Türkiye'ye de işleri için dönüyor. İş için İstanbul'a dönen Bergüzar Korel 5 aylık bebeği Leyla'yla sokağa çıktığında kendisine tanıdığı bir çiftin söyledikleriyle şoke oldu. Sosyal medyada yaşadıklarını anlatan Bergüzal Korel patladı.



"NEZAKETSİZ BİR DAVRANIŞ OLAMAZ"

Korel, "Yürüyordum bu çiftle karşılaştım. Leyla'ya baktılar. 'A ne kadar değişik bir kafası var' dedi. Dar, uzun ve ince', 'Anlayamadım' dedim ben de. 'Kafası bir değişik' dedi. Bu vakumlar var ya doğumda kullanılıyor. Ben o noktaya geldim ama kullanılmadı. Zaten öyle bile olsa bunu bir anneye söylemek kadar nezaketsiz bir davranış olamaz! 'Dar, ince bir kafası var, aynı Halit Bey'e benziyor' dedi. E yani yıllardır kocam! Bu arada Leyla gerçekten benim minyatürüm. Renkleri, alnının ortasındaki doğum lekesine kadar" dedi.



"LAF SÖYLEMEK HİÇBİRİMİZE DÜŞMEZ"

Duydukları karşısında sinirlenen oyuncu konuşmasının devamında şunları söyleri:



"Ben sohbet etmeyi çok seviyorum. Mesleğim, ünüm umrumda değil. Birlikte güzel vakit geçirmek benim hoşuma gidiyor. Ama görüyorum ki bu sıcaklık ve samimiyet aynı zamanda nezaketsizlik ve laubalilik kapılarını da sonuna kadar açıyor, kimi insanlar için herkes için söylemiyorum. Kimsenin çocuğu hakkında, kimsenin yaşamı, malı, mülkü, ne biliyim yatak odası, değeri hakkında laf söylemek hiçbirimize düşmez! Bunu bir kenara bırakalım" ifadelerini kullandı.