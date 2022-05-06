. Bergüzar Korel'i çıldırtan olay!
  • USD: 14,83 - 14,86
  • EURO: 15,71 - 15,73
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bergüzar Korel'i çıldırtan olay!

Bir süredir Londra'da yaşayan ve ara ara Türkiye'ye dönen Bergüzar Korel yaşadığı bir olayla çileden çıktı. Kızı Leyla ile yürüyüşe çıkan ve bir çiftle karşılaşan oyuncu Korel duydukları karşısında şoke oldu. Korel "Kimsenin çocuğu hakkında, kimsenin yaşamı, malı, mülkü, ne biliyim yatak odası, değeri hakkında laf söylemek hiç birimize düşmez" dedi.

Ekleme: 6.05.2022 - 10:00 Güncelleme: 6.05.2022 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
12 yıl önce evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç bir süredir Londra'da yaşıyor. 3 çocuğu olan çift zaman zaman Türkiye'ye de işleri için dönüyor. İş için İstanbul'a dönen Bergüzar Korel 5 aylık bebeği Leyla'yla sokağa çıktığında kendisine tanıdığı bir çiftin söyledikleriyle şoke oldu. Sosyal medyada yaşadıklarını anlatan Bergüzal Korel patladı.

"NEZAKETSİZ BİR DAVRANIŞ OLAMAZ"
Korel, "Yürüyordum bu çiftle karşılaştım. Leyla'ya baktılar. 'A ne kadar değişik bir kafası var' dedi. Dar, uzun ve ince', 'Anlayamadım' dedim ben de. 'Kafası bir değişik' dedi. Bu vakumlar var ya doğumda kullanılıyor. Ben o noktaya geldim ama kullanılmadı. Zaten öyle bile olsa bunu bir anneye söylemek kadar nezaketsiz bir davranış olamaz! 'Dar, ince bir kafası var, aynı Halit Bey'e benziyor' dedi. E yani yıllardır kocam! Bu arada Leyla gerçekten benim minyatürüm. Renkleri, alnının ortasındaki doğum lekesine kadar" dedi.

"LAF SÖYLEMEK HİÇBİRİMİZE DÜŞMEZ"
Duydukları karşısında sinirlenen oyuncu konuşmasının devamında şunları söyleri:

"Ben sohbet etmeyi çok seviyorum. Mesleğim, ünüm umrumda değil. Birlikte güzel vakit geçirmek benim hoşuma gidiyor. Ama görüyorum ki bu sıcaklık ve samimiyet aynı zamanda nezaketsizlik ve laubalilik kapılarını da sonuna kadar açıyor, kimi insanlar için herkes için söylemiyorum. Kimsenin çocuğu hakkında, kimsenin yaşamı, malı, mülkü, ne biliyim yatak odası, değeri hakkında laf söylemek hiçbirimize düşmez! Bunu bir kenara bırakalım" ifadelerini kullandı.
DTÖ AB'nin kararına karşı davada Türkiye haklı bulundu!
CHPli Canan Kaftancıoğlu'ndan sığınmacı itirafı: Göndereceğiz demenin gerçekliği yok!
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin büyük ihmali! Bakımsızlık vatandaşın canına mal oluyordu!
14 Mayıs'ta açılacak Rize-Artvin Havalimanı'na ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak!
Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır'dan 'fonlama' itirafı!
Türk droneları için dünya sıraya girdi! İki ülke daha SİHA'lara talip!
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi 'Alparslan' geliyor!
İstanbul'da kan donduran vahşet! Asiye Atalay'ın gelinliği tabutuna nasip oldu! Katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı!
Emekli ve memur maaş zammı kesinleşti! İşte 2022 memur ve emekli maaşı...
Örgütten kaçarak teslim oldu! PKK'nın çirkin yüzünü deşifre etti!
Amerikalı Defense News'ten dikkat çeken haber! ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık
Thodex davasında ara karar! Yeni detaylar ortaya çıktı
Başkan Erdoğan Macron ile görüştü
Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması: İnşallah beklentileri karşılayacak
Yangınlarda zarar gören 13 bölge yeniden yeşerdi
Lavrov'un sözleri ortalığı karıştırmıştı! İsrail duyurdu: Putin özür diledi
CHP'den ittifak ortakları HDP'ye 'dayanışma' ziyareti: Siyasi partiler siyaset yapar
5 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı!
Alman basını manşete taşıdı: Ekonomide Türkiye mucizesi
AK Partili Ömer Çelik: Asiye Atalay davasının takipçisi olacağız
Kocaeli'de otobüsü durdurup yoldaki Türk bayrağını aldı

Kocaeli'de otobüsü durdurup yoldaki Türk bayrağını aldı

Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu!

Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu!

Canını hiçe sayan genç 30 metreden denize atladı

Canını hiçe sayan genç 30 metreden denize atladı

ABD'de hortum felaketi: Binlerce ev elektriksiz kaldı

ABD'de hortum felaketi: Binlerce ev elektriksiz kaldı

Bitmek bilmiyor! DSÖ açıkladı! Omicron'un 2 yeni varyantı daha ortaya çıktı!

Bitmek bilmiyor! DSÖ açıkladı! Omicron'un 2 yeni varyantı daha ortaya çıktı!

İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar...

İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar...