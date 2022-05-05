. Selen Görgüzel'ün milyonluk arabası!
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Beyaz Gazete
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Selen Görgüzel'ün milyonluk arabası!

Hamdi Alkan ile boşanan Selen Görgüzel'e boşanmadan sonra 90 bin liralık bir araç kalmıştı. Araç medyaya 'lüks otomobil' olarak yansımıştı. Selen Görgüzel boşanmanın ardından hemen o aracı sattı ve kendisine 1 milyon liraya araba aldı.

Ekleme: 5.05.2022 - 10:04 Güncelleme: 5.05.2022 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Hamdi Alkan Selen Görgüzel’e ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı’ boşanma davası açmıştı ve ikili ilk celsede boşanmıştı. Mahkeme, protokol gereği Hamdi Alkan’a ait Amerika’nın New York kentindeki ev ile 90 bin liralık aracın Selen Görgüzel’e verilmesine hükmetti. Selen Görgüzel medyaya da yansıyan bu aracı hemen sattı.

Kuruçeşmede'de sahne alacağı mekana yeni aldığı 1 milyon lira değerindeki Opel Crossland marka aracı ve bornozuyla gelen şarkıcı gazetecilerin sorusuna kısa yanıt verdi. Milliyet'in haberine göre; şarkıcı, ''Arabanızı da yenilediğinizi gördük. Haberlere konu olan Peugeot arabanızı satıp bu arabayı mı aldınız?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

"BİR TANE DAHA ALACAĞIM"
''Bu arabanın o arabayla bir ilgisi yok. Diğer araba zaten benim değildi. O araba prosedür gereği bana geldi ve gitti. Bunu yeni aldım kredisini ödüyorum. İki haftaya kadar da yeni klip ve başka yeni bir araba alacağım'' dedi.
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