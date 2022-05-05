. Miray Daner'in zayıflama sırrı!
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Miray Daner'in zayıflama sırrı!

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle dikkat çeken Miray Daner, zayıflama sırrını verdi.

Ekleme: 5.05.2022 - 10:05 Güncelleme: 5.05.2022 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan genç oyuncu Miray Daner, verdiği röportajda hakkındaki bilinmeyenleri anlattı.

Uzaktan sakin ve uyumlu göründüğünü söyleyen Daner, aslında öyle olmadığını dile getirdi. Verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, nasıl zayıfladığını da paylaştı.

"Kadınlar mücadele veriyor"
“Kara Tahta” dizideki karakteri ‘Irmak’ı anlatan Daner, “Maalesef ataerkil bir toplumda yaşadığımız için biz kadınlar toplumsal yaşamda hak ettiğimiz saygıyı görebilmek, özgürce yaşayabilmek gibi birçok konuda mücadele veriyoruz ve bunun için önce kendimize olan güveni kazanmalıyız” diye konuştu.

"Herkesin bir mesleği olmalı"
Hiç kimsenin ekonomik şiddete maruz kalmaması gerektiğini de savunan oyuncu, “Kimseye mecbur hissetmemek, bağımsız yaşayabilmek, kendi kararlarını kendi verebilme gücünü içinde korkusuzca hissedebilmek için insanın bir meslek sahibi olması gerekiyor” dedi.

Aşkı anlattı
Oyuncu, aşk sorularına da yanıt vererek, “Aşk sizi geliştiren, ileri taşıyan, kendinizi özel hissettiren bir duygu. Saygıyı yitirmemek, sağlıklı bir ilişki için önemli” diye konuştu.

"Çılgınlıklarım var"
Röportajda karakteri hakkında da açıklamalar yapan oyuncu, sakin görünse de gerçekte pek öyle olmadığını anlattı: “Görünüşe aldanmamak lazım, siz bir de beni kendi alanımda görün. Olmaz mı çılgın taraflarım tabii ki var.”

"Diyet yapmıyorum"
Son günlerde verdiği kilolarla da dikkat çeken Miray Daner, beslenme alışkanlığını değiştirdiğini söyledi: “Sağlıklı besleniyorum. Tabii ki kendime izin verip karbonhidrat da tüketiyorum, tatlı tabaklarının dibini de sıyırıyorum ama sağlıksız beslendiğimi düşündüğüm günün ardından normal düzenime geri dönüyorum. Özel bir Diyet uygulamıyorum.”
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