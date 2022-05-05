. Merve Özbey'in bebeği göründü!
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Beyaz Gazete
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Merve Özbey'in bebeği göründü!

İkinci kez anne olma heyecanı yaşayan Merve Özbey, karnı burnunda sahneye çıktı.

Ekleme: 5.05.2022 - 10:18 Güncelleme: 5.05.2022 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bayramın ikinci gününde Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı

6 aylık hamile olan ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Özbey, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Geçtiğimiz sene kızı Elif Özüm'ü kucağına alan Özbey, 'Seyircilerimiz için güzel bir konser hazırladık, umarım onlar da keyif alır. Önceki bayramda Elif çok küçüktü. Ne olduğunu çok anlayamadık. Bu bayramda aklım onda kaldı. Babaannesine bıraktık. Yorulmasını istemedik.' dedi.

'Kenan koyacak'
İkinci bebeğin isminin henüz belli olmadığını belirten Özbey, 'İsim için seçenekler var mı?' sorusunu, 'Kızın adını ben koydum, oğlanın adını Kenan'a bıraktım. O da şu anda biraz kararsız.' diyerek cevapladı.
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