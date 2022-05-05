. Johnny Depp Amber Heard davasında şoke eden gelişme! Fotoğraflar ifşa oldu!
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Beyaz Gazete
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Johnny Depp Amber Heard davasında şoke eden gelişme! Fotoğraflar ifşa oldu!

ABD'li ünlü yıldız Johnny Depp ile Amber Heard arasında devam eden karalama davasında şaşırtıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Karşılıklı şiddet, ihanet ve tecavüz suçlamalarıyla dolu davada mahkemeye yeni kanıtlar sunuldu.

Ekleme: 5.05.2022 - 14:00 Güncelleme: 5.05.2022 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
Hollywood camiasının en çok konuşulan davalarından biri olan Johnny Depp-Amber Heard olayında her gün yeni gelişmeler yaşanıyor.

Depp ile eski eşi Heard 2017 yılında boşanmış olsa da aralarındaki hukuk savaşı bitmek bilmiyor. 2015 yılında evlenen ancak yalnız 2 yıl evli kalabilen ünlü çiftin, karşılıklı şiddet suçlamalarıyla dolu boşanma davası, gündeme bomba gibi düşmüştü.

35 yaşındaki Heard, Depp'ten şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Depp ise kendisine iftira atıldığı gerekçesi ile 50 milyon dolarlık dava açmıştı.

Heard'ün avukatları, çiftin 2015 yılında gerçekleştirdikleri Avustralya seyahatlerinde Depp'in eşine, tecavüz ettiğini ileri sürmüştü.

Depp'in Heard'ü 3 gün boyunca otel odasında zorla tuttuğu iddia edilirken, Depp'in ayrıca odadaki barda bulunan alkol şişelerinden biriyle karısına tecavüz ettiği de ileri sürülmüştü.

Bu kan donduran iddialarsa, Depp tarafından reddedilmişti. Devam eden davada bu kez şoke eden kanıtlar mahkemeye verildi.

Johnny Depp, evlilikleri süresince kendisine sadakatsiz olmakla suçladığı Heard'ün, aldatma anlarını içerdiğini söylediği fotoğrafları mahkemeye verdi.

Daha önce de Amber Heard'ün Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığını iddia eden Depp, söz konusu üçlü ilişkiye dair fotoğrafları mahkemeye sundu.

Depp, film çekimleri nedeniyle şehir dışında olduğu zamanlarda, Heard'ün Elon Musk ve Cara Delevingne ile ilişki yaşadığını iddia ettiği asansör kayıtlarını mahkemeye verdi.

Daha önce de gündeme gelen iddialar, Musk ve Heard tarafından yalanlanmış olsa da Depp'in mahkemeye sunduğu fotoğraf bu iddiaları yalanlar nitelikte.
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