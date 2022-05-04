Ziynet Sali'den çifte kutlama

Pop müziğin başarılı ismi Ziynet Sali, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Yaklaşık 2.5 saat süren konser öncesi basın mensuplarının karşısına geçen şarkıcı, bayramı, "Her günümüz şeker gibi, bayram gibi olsun" sözleriyle kutladı.

İki gün önce yeni yaşına giren Ziynet Sali'ye röportaj sırasında pasta sürprizi yapıldı. Bayramı ve doğum gününü bir arada kutlayan ünlü şarkıcı, "İki gün önce doğum günümdü. Hepimiz için güzel bir dünya diliyorum" dedi.





"ÇOCUKLAR KONUSUNDA HASSASIM"



"Kıyafetlerinizi bir uygulama üzerinden satıp, yardıma muhtaç çocuklar için para topluyorsunuz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Sali, "Evet bunu UNICEF bünyesinde yapıyoruz. Çocuklar benim hassas olduğum bir konu. Yıllardır sahnedeyim, çok kıyafet birikti. Ben de bu şekilde değerlendirmek istedim. Çocuklar için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" cevabını verdi.