. Vasiyeti duyanları şoka uğrattı!

Şarkıcı Linet Menaşi, bayramın ikinci gününde Kıbrıs Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen konuklar için beyaz bir kıyafet tercih eden şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.Linet, vasiyetini açıkladı.Yaklaşık 40 gün önce annesini kaybeden Linet, " Bugün annemin doğum günüydü. Eğer hayatta olsaydı şu anda 78 yaşına girecekti. Hala inanamıyorum." diyerek duygusal anlar yaşadı. Basın mensuplarının "Allah size uzun ömürler versin Linet hanım, sizde vefat ederseniz annenizin ve babanızın yanına mı gömülmek istersiniz?" sorusuna "Aslında ben annemin üstüne gömülmek istiyorum" dedi.Tüm Müslüman aleminin bayramını en içten dilekleri ile kutlayan Linet Menaşi, "Bu akşam tüm şarkıları annem içini okuyacağım" şeklinde konuştu. Chamada Prestige sahnesinde yaklaşık 2 bin kişi Linet'i dinlemeye gelirken şarkıcı birbirinden güzel şarkılarını konukları ile hep bir ağızdan söyledi.