. Vasiyeti duyanları şoka uğrattı!
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Beyaz Gazete
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Vasiyeti duyanları şoka uğrattı!

40 gün önce annesini kaybeden şarkıcı Linet, Kıbrıs konserinde sevenleriyle buluştu. Şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Linet vasiyetini açıkladı. Ünlü şarkıcı "Vefat ederseniz nereye gömülmek istersiniz?" sorusuna "Aslında ben annemin üstüne gömülmek istiyorum." dedi.

Ekleme: 4.05.2022 - 18:04 Güncelleme: 4.05.2022 - 18:06 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Linet Menaşi, bayramın ikinci gününde Kıbrıs Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen konuklar için beyaz bir kıyafet tercih eden şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.Linet, vasiyetini açıkladı.

"ANNEMİN ÜSTÜNE GÖMÜLMEK İSTİYORUM"
Yaklaşık 40 gün önce annesini kaybeden Linet, " Bugün annemin doğum günüydü. Eğer hayatta olsaydı şu anda 78 yaşına girecekti. Hala inanamıyorum." diyerek duygusal anlar yaşadı. Basın mensuplarının "Allah size uzun ömürler versin Linet hanım, sizde vefat ederseniz annenizin ve babanızın yanına mı gömülmek istersiniz?" sorusuna "Aslında ben annemin üstüne gömülmek istiyorum" dedi.
Vasiyeti duyanları şoka uğrattı!

BÜTÜN ŞARKILARI ANNESİ İÇİN OKUDU
Tüm Müslüman aleminin bayramını en içten dilekleri ile kutlayan Linet Menaşi, "Bu akşam tüm şarkıları annem içini okuyacağım" şeklinde konuştu. Chamada Prestige sahnesinde yaklaşık 2 bin kişi Linet'i dinlemeye gelirken şarkıcı birbirinden güzel şarkılarını konukları ile hep bir ağızdan söyledi.
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