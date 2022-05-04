. Serdar Ortaç'tan 'Acun' itirafı!
  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Serdar Ortaç'tan 'Acun' itirafı!

İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan, meslektaşı Seçil Gür'le birlikteliği Haziran 2021'de biten Serdar Ortaç, şimdilerde tribute albümü ile konuşuluyor. Nafaka ve borç haberleriyle uzun süre magazin gündeminden düşmeyen ünlü popçu, "Hiç hayalin yok mu?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Ekleme: 4.05.2022 - 10:29 Güncelleme: 4.05.2022 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Bengü, Demet Akalın, Ece Seçkin, Faruk Sabancı & İlyas Yalçıntaş, Merve Özbey ve Mustafa Ceceli gibi ünlü isimlerin en sevilen şarkılarını seslendirdiği tirubute albümü çıkan Serdar Ortaç, öportaj verdi. Yıllardır MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden 52 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumu, özel hayatı ve geleceğe dair planları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ortaç, "MS ilerliyor mu?" sorusunu şöyle cevapladı:

Yürümemi engelliyor. Ayakta durmakta zorlanıyorum. Ama başka hiçbir şeyimi engellemiyor. Benim mutsuzluğum şu; sıkıldım artık. İçtiğim çaydan, sigaradan, yediğim kekten, baktığım telefondan; her şeyden sıkıldım yani.

Ne zamandan beri böyle hissediyorsun?

- MS’ten beri. Hastalık yaptı beni böyle. Bir de çok sigara içiyorum. O da mahvediyor.

'Serdar Ortaç Şarkıları Vol.1' albümünden bahsedelim. Ozan Çolakoğlu ile şahane bir iş yapmışsınız.

- Gurur duydum hepsiyle. Albümde yer alan herkes çok güzel iş çıkardı. Yaşarken efsane yaptılar beni. Hoşuma gitti. Onore oldum.

Erken miydi tribute için?

- Bence değildi. Çok şarkım var. Tam zamanıydı. Bu bir saygı albümü değil. Serdar Ortaç şarkılarını okudu insanlar.

Hiç hayalin yok mu?

- Yok. Hiç. Artık hayalim etrafımdakilere bakmak. Çalışanlarım, dansçılarım, orkestram, ekibim. Tek hayalim bana 30 sene kusursuz hizmet vermiş herkesi beslemek. Eğer bir gün eski günlerdeki gibi milyarlarım olursa, yani Acun gibi olursam, eskinin Acun’uydum çünkü, öyle olursam benim etrafım dışındakilere de bakacağım.

Vakıf mı kuracaksın?

- Vakıf kurmayı düşünmüyorum. Kendi belirlediğim ihtiyacı olanlara, ailelere yardım edeceğim.

Seçil Gür’le ayrılığınız kavgasız oldu. Birbirinizin arkasından hiç kötü konuşmadınız. Örnek bir ayrılık yaşadınız.
- Keşke bitmesine izin vermeseydim. 10 numara bir kızdı. Kusursuz bir insandı.

Senin yüzünden mi bitti?

- Elbette. Benim dengesizliklerim yüzünden. Kimse zorla istemediğim bir şeyi yaptıramaz bana. Ama ilişki fedakârlıktır. Kadın sinema ister, gidersin.

Devam etmesini istediğin bir şey için sivri yönlerini törpülemen gerekmez mi? Bak üzülüyorsun.
- Fedakârlık yapmamız lazım. Bir kadına “Haklısın, olabilir, doğrudur” dersen, olayı çözersin. Bunu birebir yapıyorum ama fedakârlık yapamıyorum. Bence hepimiz yalnız yaşayalım, bu dertler bitsin.

Fedakârlık yapmaktan kaçmak için yalnızlıkta karar kıldın. İnanamıyorum sana!

- Zaten 50 sene sonra evlilik diye bir şey kalmayacak.

Tek eşliliğe ne oldu?

- Tek eşlilik erkekler kudurmasın diye uydurulmuş bir şey.

Her gün başka biriyle mi beraber olalım yani!

- E Ortaçağ’da öyleymiş.

Hastalıklar var... “Atın ölümü arpadan olsun” mu diyorsun yani!

- Hayır. Çok eşliliği ben hiç sevmiyorum ve tasvip etmiyorum. Zaten hiçbir ilişkim bitmeden bir diğerine başlamadım.
Esra Elönü sözde hayvanseverler tepki gösterdi! 'İnsansavarak hayvansever olamazsınız'
Putin ile görüştükten sonra harekete geçtiler: Bir ülke daha savaşa hazırlık yapıyor
CHP'li İBB tarihi çınarların katliamına kılıf uydurmak için yüz binlerce lira harcadı
Joe Biden, Ukrayna'daki Bayraktar hikayelerine göz dikti
Kan donduran intikam: Cesetleri 'Z' şeklinde dizdiler
Fed faiz kararı belli oluyor! Mayıs 2022 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed Başkanı Jerome Powell faiz açıklaması ile paraya yön verecek
AB Komisyonu'ndan flaş petrol kararı! Rusya'ya yeni yaptırım yolda
ABD istihbaratı: Rusya üç bölgeyi ilhak edecek
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 24 terörist etkisiz
FETÖ'nün katil pilotları böyle yetiştirildi! Hava Harp Okulu'ndaki yapılanmanın başı Bekir Ercan Van'dı
İBB'ye tepkiler dinmiyor! Mezarlıklardaki çöp yığınları isyan ettirdi
Provokasyona geçit yok! İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında suç duyurusu!
Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama
HDP'nin Pençe-Kilit hazımsızlığı! İttifak ortağı CHP'ye sitem ettiler
Fanatik Yahudi gruptan Mescid-i Aksa'ya yönelik çirkin çağrı
İşte Rusya'nın Ukrayna ordusuna verdiği zarar.
Biden'dan yargıya 'kürtaj' baskısı! Yüksek mahkemeye gözdağı verdi
Başkan Erdoğan'ın bayram diplomasisi devam ediyor!
Putin Macron’u açık açık uyardı! Flaş yaptırım misillemesi: İmzayı attı!
Seçimden sonra 13 bin emekçiyi tek tek tespit edip kıyım yapan CHP'li İBB, PKK'lı çalışanı nasıl tespit edemedi?
En çok 'boşanma' hangi ilde? Adalet Bakanlığı Türkiye'nin 'Dava Atlası'nı çıkardı.

En çok 'boşanma' hangi ilde? Adalet Bakanlığı Türkiye'nin 'Dava Atlası'nı çıkardı.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Sel ve dolu geliyor…

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Sel ve dolu geliyor…

Paha biçilemiyor! Dünyada yalnızca 3 adet var! Krem kutusunda kaçılırken yakalandı.

Paha biçilemiyor! Dünyada yalnızca 3 adet var! Krem kutusunda kaçılırken yakalandı.

Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı.

Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı.

Bill Gates: Koronavirüs hala çok tehlikeli

Bill Gates: Koronavirüs hala çok tehlikeli

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü