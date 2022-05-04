Serdar Ortaç'tan 'Acun' itirafı!

İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan, meslektaşı Seçil Gür'le birlikteliği Haziran 2021'de biten Serdar Ortaç, şimdilerde tribute albümü ile konuşuluyor. Nafaka ve borç haberleriyle uzun süre magazin gündeminden düşmeyen ünlü popçu, "Hiç hayalin yok mu?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Bengü, Demet Akalın, Ece Seçkin, Faruk Sabancı & İlyas Yalçıntaş, Merve Özbey ve Mustafa Ceceli gibi ünlü isimlerin en sevilen şarkılarını seslendirdiği tirubute albümü çıkan Serdar Ortaç, öportaj verdi. Yıllardır MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden 52 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumu, özel hayatı ve geleceğe dair planları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Ortaç, "MS ilerliyor mu?" sorusunu şöyle cevapladı:



Yürümemi engelliyor. Ayakta durmakta zorlanıyorum. Ama başka hiçbir şeyimi engellemiyor. Benim mutsuzluğum şu; sıkıldım artık. İçtiğim çaydan, sigaradan, yediğim kekten, baktığım telefondan; her şeyden sıkıldım yani.



Ne zamandan beri böyle hissediyorsun?



- MS’ten beri. Hastalık yaptı beni böyle. Bir de çok sigara içiyorum. O da mahvediyor.



'Serdar Ortaç Şarkıları Vol.1' albümünden bahsedelim. Ozan Çolakoğlu ile şahane bir iş yapmışsınız.



- Gurur duydum hepsiyle. Albümde yer alan herkes çok güzel iş çıkardı. Yaşarken efsane yaptılar beni. Hoşuma gitti. Onore oldum.



Erken miydi tribute için?



- Bence değildi. Çok şarkım var. Tam zamanıydı. Bu bir saygı albümü değil. Serdar Ortaç şarkılarını okudu insanlar.



Hiç hayalin yok mu?



- Yok. Hiç. Artık hayalim etrafımdakilere bakmak. Çalışanlarım, dansçılarım, orkestram, ekibim. Tek hayalim bana 30 sene kusursuz hizmet vermiş herkesi beslemek. Eğer bir gün eski günlerdeki gibi milyarlarım olursa, yani Acun gibi olursam, eskinin Acun’uydum çünkü, öyle olursam benim etrafım dışındakilere de bakacağım.



Vakıf mı kuracaksın?



- Vakıf kurmayı düşünmüyorum. Kendi belirlediğim ihtiyacı olanlara, ailelere yardım edeceğim.



Seçil Gür’le ayrılığınız kavgasız oldu. Birbirinizin arkasından hiç kötü konuşmadınız. Örnek bir ayrılık yaşadınız.

- Keşke bitmesine izin vermeseydim. 10 numara bir kızdı. Kusursuz bir insandı.



Senin yüzünden mi bitti?



- Elbette. Benim dengesizliklerim yüzünden. Kimse zorla istemediğim bir şeyi yaptıramaz bana. Ama ilişki fedakârlıktır. Kadın sinema ister, gidersin.



Devam etmesini istediğin bir şey için sivri yönlerini törpülemen gerekmez mi? Bak üzülüyorsun.

- Fedakârlık yapmamız lazım. Bir kadına “Haklısın, olabilir, doğrudur” dersen, olayı çözersin. Bunu birebir yapıyorum ama fedakârlık yapamıyorum. Bence hepimiz yalnız yaşayalım, bu dertler bitsin.



Fedakârlık yapmaktan kaçmak için yalnızlıkta karar kıldın. İnanamıyorum sana!



- Zaten 50 sene sonra evlilik diye bir şey kalmayacak.



Tek eşliliğe ne oldu?



- Tek eşlilik erkekler kudurmasın diye uydurulmuş bir şey.



Her gün başka biriyle mi beraber olalım yani!



- E Ortaçağ’da öyleymiş.



Hastalıklar var... “Atın ölümü arpadan olsun” mu diyorsun yani!



- Hayır. Çok eşliliği ben hiç sevmiyorum ve tasvip etmiyorum. Zaten hiçbir ilişkim bitmeden bir diğerine başlamadım.