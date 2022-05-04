. Hadise ve Mehmet Dinçerler neden aniden gizli kapaklı evlendi? Gerçek bambaşka çıktı.
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Beyaz Gazete
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Hadise ve Mehmet Dinçerler neden aniden gizli kapaklı evlendi? Gerçek bambaşka çıktı.

Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in apar topar evliliğinin sebebi ortaya çıktı! Çift nisan ayının sonunda Çırağan Sarayı'nda sadece ailelerinin ve en yakınlarının olduğu 20 kişilik sade bir törenle 'iyi günde, kötü günde evet' dedi. Davetliler sır nikahta görüntü almaması için teker teker uyarıldı. Fakat kardeşler duramadı ve Hadise'nin düğününe ait bomba kareler geldi. Akabinde Kıbrıs sahnesinde evlendiğini açıklayan popçu Hadise, iş insanı eşi Mehmet Dinçerler'i yere göğe sığdıramadı. Sessiz sedasız yapılan nikah akıllara, "Hadise hamile mi?" sorusunu getirdi. Fakat gerçek bambaşka çıktı….

Ekleme: 4.05.2022 - 13:03 Güncelleme: 4.05.2022 - 13:04 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler aniden erken bir tarihte nikah kıydılar.

GİZEMLİ NİHAKIN SIR PERDESİ KALKTI

Çırağan Sarayı'nda yapılan Hadise ile Mehmet Dinçerler nikahının sır perdesi kalktı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in neden bu kadar erken evlendikleri ortaya çıktı.

NİŞANI DA SIR GİBİ SAKLAMIŞLARDI

Hadise şubat ayında Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi almış ve çift 15 Mart'ta aile arasında bir tören ile nişanlanmışlardı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nişan döneminde dini nikahlarını kıydıkları da iddia edilmişti.

Geçtiğimiz hafta Çırağan Sarayı'nda sadece ailelerin katıldığı bir tören ile evlenen çiftin bu erkenden gerçekleşen nikahları, herkesi şaşırmıştı.

Sade bir şekilde yapılan gerçekleşen nikah töreni ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

HADİSE MEHEMT DİNÇERLER NEDEN ERKEN EVLENDİ?

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Çırağan Sarayı'nda evlenen ve nikahtan hiçbir fotoğrafın paylaşılmamasını isteyen çiftin sessiz sedasız evlenmelerindeki sebebin uğursuzluk korkusu olduğu öğrenildi.

'İKİ BAYRAM ARASI DÜĞÜN UĞURSUZLUK GETİRİR'

İddiaya göre çift, iki bayram arası düğün yapmak uğursuzluktur inanışına inandıkları için nikahlarını erken bir tarihe çektiler.

Düğün yapıp yapmayacakları ise henüz belli değil.

Bir süredir aşk yaşayan ve yaz aylarında düğün yapacakları konuşulan ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler çifti 30 Nisan Cumartesi akşamı Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girdi. Güzel şarkıcı nikahtan sonra ilk kez Kıbrıs konserinde konuştu. Hadise, konserde evliliğinden söz ederken eşi Mehmet Dinçerler'i yere göğe sığdıramadı.

Basına kapalı düzenlenen nikah töreninde davetlilerin de görüntü almasına izin verilmedi.

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