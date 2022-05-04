. Gönül Yazar gözünü kaybetti!
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Gönül Yazar gözünü kaybetti!

Onur Akay, sosyal medya hesabından sabaha karşı yaptığı açıklamada Gönül Yazar ile ilgili kötü haberi verdi. Gönül Yazar'ın sağlık durumunu anlatan Onur Akay, paylaşımında "Sol gözü tamamen kör oldu, sağ gözünde de bulanıklık başlayınca iki ayrı ameliyat oldu" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 4.05.2022 - 12:25 Güncelleme: 4.05.2022 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü sanatçı Gönül Yazar, evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar'la ilgili kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

GÖNÜL YAZAR SOL GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Onur Akay'ın açıklamalarına göre ünlü sanatçı Gönül Yazar sol gözünü tamamıyla kaybetti. Akay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gönül abla, gece 03:00'da yataktan kalkmış ve halı kayınca duvarın sivri kısmına gözünü çarpmış. Gözleri resmen patlıcan moru oldu. Morluk 16 gün sonra geçti ama sol gözü tamamen kör oldu, sağ gözünde de bulanıklık başlayınca iki ayrı ameliyat oldu."
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