. Apar topar evlenmelerinin nedeni ortaya çıktı!
  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Apar topar evlenmelerinin nedeni ortaya çıktı!

Yaz aylarında düğün yapmayı planlayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, 30 Nisan'da sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Çiftin iki bayram arası uğursuzluk olduğuna inandıkları için nikahı erkenden yaptıkları ileri sürüldü.

Ekleme: 4.05.2022 - 18:00 Güncelleme: 4.05.2022 - 18:01 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir birlikte olduğu Mehmet Dinçerler'den şubat ayında evlilik teklifi alan Hadise, 15 Mart'ta evinde sınırlı sayıda davetli ile nişanlandı. Evliliğe ilk adımı attıkları gün konuklardan görüntü almamaları için ricada bulunan çift, nikah törenini de aile arasında sade bir törenle yaptı.

İKİ BAYRAM ARASI UĞURSUZLUK OLMASIN DİYE ERKEN NİKAH KIYDILAR
Çırağan Sarayı'nda birbirlerine 'evet' diyen aşıklar, sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulundu. Geçtiğimiz haftalarda da imam nikahı kıydıran ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nikahı erkenden sessiz sedasız yapmalarının nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre, çift iki bayram arası uğursuzluk olduğuna inandıkları için nikah törenlerini de erken bir tarihe aldı. İkilinin düğün yapıp yapmayacakları ise henüz bilinmiyor.


Apar topar evlenmelerinin nedeni ortaya çıktı!

HADİSE: EŞİM BANA KRALİÇE GİBİ BAKIYOR
Dün akşam Kıbrıs'ta konser veren Hadise, evliliğiyle ilgili de ilk kez konuştu. Çok mutlu olduğunu belirten Hadise, Prenses şarkısını okuduktan sonra 'Bu şarkıyı yıllardır söylüyordum ama ilk defa evlendikten sonra söylüyorum. Şarkımda prensesler gibiydim baba evinde diye ama eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiği ve hep yanımda olduğu için' dedi. Çiftin nikah törenine ait fotoğrafları ne zaman paylaşacağı ise merak konusu oldu.
Başkan Erdoğan'dan iki kritik görüşme!
ABD'den yeni Rusya hamlesi! İstihbarat servisi CIA, VPN kullanın diyerek duyurdu: Ülkesini ispiyonlayacak kişi aranıyor
Ermenistan'da tansiyon yükseliyor! İstihbarat servisi duyurdu: Binayı ele geçirmeye çalışacaklar
Valilik'ten İstanbul'da yaşayan yabancılara ilişkin açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesi 27 milyonu çöpe attı! Şentepe teleferiği yeniden bozuldu
Rusya'dan gerilimi tırmandıracak açıklama! Bu kez hedefte NATO var
CHP'li belediyeler yarışta! İzmir'de toplu taşımaya zam
Esra Elönü sözde hayvanseverler tepki gösterdi! 'İnsansavarak hayvansever olamazsınız'
Putin ile görüştükten sonra harekete geçtiler: Bir ülke daha savaşa hazırlık yapıyor
CHP'li İBB tarihi çınarların katliamına kılıf uydurmak için yüz binlerce lira harcadı
Joe Biden, Ukrayna'daki Bayraktar hikayelerine göz dikti
Kan donduran intikam: Cesetleri 'Z' şeklinde dizdiler
Fed faiz kararı belli oluyor! Mayıs 2022 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed Başkanı Jerome Powell faiz açıklaması ile paraya yön verecek
AB Komisyonu'ndan flaş petrol kararı! Rusya'ya yeni yaptırım yolda
ABD istihbaratı: Rusya üç bölgeyi ilhak edecek
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 24 terörist etkisiz
FETÖ'nün katil pilotları böyle yetiştirildi! Hava Harp Okulu'ndaki yapılanmanın başı Bekir Ercan Van'dı
İBB'ye tepkiler dinmiyor! Mezarlıklardaki çöp yığınları isyan ettirdi
Provokasyona geçit yok! İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında suç duyurusu!
Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama
En çok 'boşanma' hangi ilde? Adalet Bakanlığı Türkiye'nin 'Dava Atlası'nı çıkardı.

En çok 'boşanma' hangi ilde? Adalet Bakanlığı Türkiye'nin 'Dava Atlası'nı çıkardı.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Sel ve dolu geliyor…

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Sel ve dolu geliyor…

Paha biçilemiyor! Dünyada yalnızca 3 adet var! Krem kutusunda kaçılırken yakalandı.

Paha biçilemiyor! Dünyada yalnızca 3 adet var! Krem kutusunda kaçılırken yakalandı.

Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı.

Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı.

Bill Gates: Koronavirüs hala çok tehlikeli

Bill Gates: Koronavirüs hala çok tehlikeli

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü