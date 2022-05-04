. Apar topar evlenmelerinin nedeni ortaya çıktı!

Bir süredir birlikte olduğu Mehmet Dinçerler'den şubat ayında evlilik teklifi alan Hadise, 15 Mart'ta evinde sınırlı sayıda davetli ile nişanlandı. Evliliğe ilk adımı attıkları gün konuklardan görüntü almamaları için ricada bulunan çift, nikah törenini de aile arasında sade bir törenle yaptı.Çırağan Sarayı'nda birbirlerine 'evet' diyen aşıklar, sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulundu. Geçtiğimiz haftalarda da imam nikahı kıydıran ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nikahı erkenden sessiz sedasız yapmalarının nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre, çift iki bayram arası uğursuzluk olduğuna inandıkları için nikah törenlerini de erken bir tarihe aldı. İkilinin düğün yapıp yapmayacakları ise henüz bilinmiyor.Dün akşam Kıbrıs'ta konser veren Hadise, evliliğiyle ilgili de ilk kez konuştu. Çok mutlu olduğunu belirten Hadise, Prenses şarkısını okuduktan sonra 'Bu şarkıyı yıllardır söylüyordum ama ilk defa evlendikten sonra söylüyorum. Şarkımda prensesler gibiydim baba evinde diye ama eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiği ve hep yanımda olduğu için' dedi. Çiftin nikah törenine ait fotoğrafları ne zaman paylaşacağı ise merak konusu oldu.