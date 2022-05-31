. Yıllar sonra gelen itiraf!
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Beyaz Gazete
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Yıllar sonra gelen itiraf!

Yılmaz Erdoğan, Uma Thurman ile olan 11 yıl önce Cannes'da yaşadığı bir anısını dile getirdi. Yılmaz Erdoğan, Uma Thurman için "15 dakika bekledim. Tam yanıma gelecekti, bir kadın fotoğraf çektirmek için aldı, götürdü." sözleriyle gülümsetti.

Ekleme: 31.05.2022 - 23:09 Güncelleme: 31.05.2022 - 23:10 / Editör: Ozge Selin
Yılmaz Erdoğan, katıldığı bir YouTube kanalında dünyaca ünlü oyuncu Uma Thurman ile anısını anlattı. 2011'de Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 'Bir Zamanlar Anadolu' filmiyle Cannes Film Festivali'ne katılan Erdoğan, o dönem jüride Robert De Niro başkan, Jude Law ve Uma Thurman'ın olduğunu söyledi.

Thurman'ın filmlerini beğendiğini söyleyen Erdoğan, 12 kişi olduklarını ve yıldız oyuncunun yemekte herkesi tek tek tebrik ettiğini belirtti. Komedyen, '12 kişiyiz, ben sonuncuydum. Tam 15 dakika bekledim ayakta. Onu öptü, bunu öptü. Uma Thurman'ı bekliyorum, öpeceğim. Düşünüyorum, nasıl öpeyim, aynı yöne gitmeyeyim falan, her şeyi düşünüyorum. Tam bana gelirken bir kadın geldi onunla fotoğraf çektirmek istedi. Kadın beni unuttu gitti' sözleriyle gülümsetti.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın bunun üzerine kendisine 'Gel seni ben öpeyim' dediğini belirtti.
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