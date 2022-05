. Tolga Çevik'ten eşine sürpriz!

Tolga Çevik, 2004 yılında meslektaşı Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Çevik ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden ve Tuna ile Tan adında iki çocukları olan çiftten ünlü komedyen, geçtiğimiz aylarda Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk olmuştu. Çevik, yıllar önce yaşadıkları kız isteme anısıyla izleyenleri güldürmüştü."TİYATROCUYA KIZ MI VERİLİR?Tolga Çevik, "2003 yılıydı istemeye gittiğimizde. Ancak Cem Yılmaz içeri girince ben gerildim. Cem olaya direk 'Tiyatrocuya kız mı verilir?' diyerek girdi odaya. Şaka olduğunu biliyorum ama yine de insan o an şakayı kaldıramıyor. Biz birbirimizi görerek anladık ve üç sene sonra evlendik" ifadelerini kullanmıştı.Eşi Özge Hanım'ı gördüğü an evleneceği kadın olduğunu anladığını söyleyen başarılı komedyen, iki ailenin de çok iyi anlaştığını da sözlerine eklemişti.EŞİNİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜGözlerden uzak bir hayat sürdüren çiftten Özge Çevik, 40 yaşına bastı. Tolga Çevik de eşinin doğum gününde sürpriz yaptı. 48 yaşındaki ünlü isim, eşinin doğum gününe özel tektaş yüzük ile Özge Çevik'in önünde diz çöktü.Tolga Çevik, iki çocuğunun annesine evlenme teklifinde bulundu. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Özge Çevik, şu ifadeleri kullandı:40'ıncı yaşımın gelişini evlilik teklifiyle yumuşatan eşime teşekkürlerimi sunar, yavrularımız ve gıdılarımızla beraber nice mutlu yıllarımız olmasını dilerim. Sizlere de mutlu yıllar dilerim."İYİ Kİ DOĞDUN EVİMİZİN HER ŞEYİ"Öte yandan Tolga Çevik de eşiyle sarıldıkları bir fotoğrafla Özge Çevik'in doğum gününü kutladı. Ünlü isim, paylaşımına; "İyi ki doğdun eşim…Hep bizim ol ,hep gülücüklerle ol. Evimizin her şeyi. Seni çok seviyoruz. Nice mutlu yaşların olsun" notunu düştü."AİLE ADAMIYIM"Geçtiğimiz haftalarda 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olan Tolga Çevik, "Ben çocukluğumdan beri aile adamı olmayı seven biriyim. Öyle bir ailede büyüdüm. Akşam yemeği ailecek yenir. Evde elektrik kesilince ailenin en güzel zamanları. Muhabbet başlıyor. Özge gençliğini anlatıyor, ben konuşuyorum. Çocuklar soru soruyor. Bir bakıyoruz iki buçuk saat geçmiş" demişti.