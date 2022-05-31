Şahmeran için yeniden Adana yolcusu!

‘Şahmeran' dizisinin çekimlerini tamamlayan Serenay Sarıkaya, yine Adana yolcusu…

Geçtiğimiz aylarda Netflix'te yayınlanacak 'Şahmeran' dizisinin çekimlerini tamamlayan Serenay Sarıkaya, yine Adana yolcusu... Yılın en'lerinin ödüllendirildiği ELLE Style Awards gecesine katılan oyuncu, dizinin 2. sezon çekimlerinin başlayacağını duyurdu. Önümüzdeki hafta setin kurulduğu Adana'ya gitmeye hazırlanan Sarıkaya, 'Adana'nın sıcağını düşünemiyorum şu an" diyerek çekimlerin kolay geçmeyeceğini vurguladı. Fantastik bir hikayesi olan olan yapımda Sarıkaya, Burak Deniz ile başrollerini paylaşıyor.



