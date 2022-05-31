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Hande Soral anne oldu!

Son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Ümit' karakterine hayat veren Hande Soral, hamilelik döneminde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla ilgi odağı olmuştu. Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncudan müjdeli haber geldi. Demirci çifti oğulları Ali'ye kavuştu.

Ekleme: 31.05.2022 - 09:50 Güncelleme: 31.05.2022 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Daha önce 'Küçük Kadınlar', 'Yılanların Öcü', 'Diriliş Ertuğrul', 'Kalbim Yangın Yeri' gibi birçok dizide rol alan Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren ve magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hande Soral ile İsmail Demirci'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.

HAMİLELİĞİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Eşi ile objektif karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu duyurmuştu. Aynı pozu kendi Instagram hesabından da yayınlayan İsmail Demirci'nin 'dad' (baba) yazılı şapkası dikkatlerden kaçmamıştı.

Hande Soral anne oldu!

Ardından aileleri ve yakın arkadaşlarıyla bir parti düzenleyen çift, bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Hande Soral, oğlu olacağını ve Ali ismini vereceklerini, "Ali Demirci geliyor" notuyla duyurmuştu.

"BABY SHOWER HATIRASI"

Geçtiğimiz haftalarda da bir baby shower partisi düzenleyen Hande Soral, partiden kareleri takipçileriyle paylaşmıştı. Partide pembe bir elbise giymeyi tercih eden oyuncu, ailesi ve yakın dostlarıyla verdiği pozlara; "Baby Shower Hatırası" notunu düşmüştü.

Hande Soral anne oldu!

"BEBEK ELİNE YAKIŞTI"

Doğuma sayılı günler kala yeni bir paylaşım yapan Hande Soral, ilk olarak hastane çantası hazırladığını duyurmuş ardından da annesi ve eşini paylaşmıştı. Güzel oyuncu, annesi Sebahat Soral'ın ardından kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci'nin oyuncak bebekle verdiği pozları yayınlamıştı.

35 yaşındaki Soral'ın paylaşımları büyük ilgi görürken; ilk kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan İsmail Demirci için 'bebek eline yakıştı' gibi yorumlar yapılmıştı.

ANNE-BABA OLDULAR

Ünlü çift, dün akşam saatlerinde Ali adını verdikleri bebeklerini sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar. Hürriyet'in haberine göre; doğum, dün saat 19.50’de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

Hande Soral anne oldu!

Hande ve İsmail Demirci çiftinin bebeği, 52 cm ve 3 bin 705 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.
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