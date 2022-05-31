. Ekin Mert Daymaz aradığı aşkı buldu!

Daha önce 'Çilek Kokusu', 'Hayat Sevince Güzel', 'Payitaht Abdülhamid', 'Korkuyorum Baba' gibi yapımlarda rol alan ve son olarak 'Hayaller ve Hayatlar' adlı internet dizisinde boy gösteren Ekin Mert Daymaz, geçtiğimiz aylarda Cihangir'de görüntülenmiş ve muhabirlerle sohbet etmişti."ESMER SEVİYORUM, SARIŞIN DENK GELİYOR"Yakışıklı oyuncu, “Mert Bey aşk hayatınız nasıl onu da soralım?” sorusuna “Hayatımda kimse yok, seçici de değilim, benim için sarışın olsun esmer olsun önemli değil. Karakter, kişilik önemli. Ben esmer beğeniyorum ama genelde sarışınlar denk geliyor, biraz evvelde çektiğiniz de sadece arkadaşım" şeklinde yanıt vermişti.CİHANGİR'DE GÖRÜNTÜLENDİLERBu açıklamadan günler sonra daha önce adı aşk dedikodularına karışan ancak her defasında bu iddiaları yalanlayan Ekin Mert Daymaz ve Melisa Şenolsun Cihangir’de bir mekanda birlikte görüntülenmişti. Mekanda bir süre sohbet eden ikili gazetecilerin kendilerini görüntülemesinden rahatsız olmuştu."MELİSA BENİM ARKADAŞIM"Melisa Şenolsun daha sonra mekandan ayrılıp Cihangir’de yeni taşındığı evine doğru giderken Ekin Mert Daymaz ise, "Melisa ile kalabalıkta denk geldik ve sohbet ettik. Melisa benim arkadaşım bunu daha önce de söylemiştik” diyerek aşk iddialarına son noktayı koymuştu."PİŞMAN OLMAM"Geçtiğimiz ay da "Esmerleri seviyorum ama hep sarışınlar denk geliyor" açıklaması hatırlatılan ünlü oyuncu, bu sözler için pişman olup olmadığı sorulunca, "Benim pişmanlıklarım yok. Arkadaşlarımla konuşur gibi sizlerle de rahat konuşuyorum. Pişman olmam ben" açıklamasını yapmıştı.ESMER GÜZELLE GECELERDEÖnceki yıllarda Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu gibi isimlerle aşk yaşan 32 yaşındaki ünlü oyuncu, aradığı aşkı Brezilya'dan buldu. Ekin Mert Daymaz, önceki gece Asmalı Mescit'teki mekandan esmer bir kadınla çıkarken görüntülendi.Mekandan birlikte çıkan çift, flaşların patlamasıyla ayrı ayrı yürümeyi tercih etti. Kendilerini görüntüleyen muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ekin Mert Daymaz, “Arkadaşlar hanımefendi benim misafirim. Brezilya'dan geldi, İstanbul'u gezdireceğim.” diyerek cevap verdi.'BİRBİRLERİNİ TANIMA AŞAMASINDALAR' İDDİASIMekanda bir hayli samimi bir şekilde eğlendikleri öğrenilen çiftin birbirlerini tanıma aşamasında olduğu iddia edildi. Ekin Mert Daymaz'ın eğlendiği esmer kadının adının Adrielly Tiburcio olduğu ve modellik yaptığı öğrenildi.