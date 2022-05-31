. Ekin Mert Daymaz aradığı aşkı buldu!
  • USD: 16,36 - 16,39
  • EURO: 17,60 - 17,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekin Mert Daymaz aradığı aşkı buldu!

Geçtiğimiz aylarda "Ben esmer beğeniyorum ama genelde sarışınlar denk geliyor" açıklamasıyla adından söz ettiren oyuncu Ekin Mert Daymaz, aradığı aşkı Brezilya'dan buldu. Önceki gece Asmalı Mescit'teki mekandan esmer bir kadınla çıkarken görüntülendi. İkili, flaşların patlamasıyla ayrı ayrı yürümeyi tercih etti.

Ekleme: 31.05.2022 - 09:45 Güncelleme: 31.05.2022 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Daha önce 'Çilek Kokusu', 'Hayat Sevince Güzel', 'Payitaht Abdülhamid', 'Korkuyorum Baba' gibi yapımlarda rol alan ve son olarak 'Hayaller ve Hayatlar' adlı internet dizisinde boy gösteren Ekin Mert Daymaz, geçtiğimiz aylarda Cihangir'de görüntülenmiş ve muhabirlerle sohbet etmişti.

"ESMER SEVİYORUM, SARIŞIN DENK GELİYOR"

Yakışıklı oyuncu, “Mert Bey aşk hayatınız nasıl onu da soralım?” sorusuna “Hayatımda kimse yok, seçici de değilim, benim için sarışın olsun esmer olsun önemli değil. Karakter, kişilik önemli. Ben esmer beğeniyorum ama genelde sarışınlar denk geliyor, biraz evvelde çektiğiniz de sadece arkadaşım" şeklinde yanıt vermişti.

CİHANGİR'DE GÖRÜNTÜLENDİLER

Bu açıklamadan günler sonra daha önce adı aşk dedikodularına karışan ancak her defasında bu iddiaları yalanlayan Ekin Mert Daymaz ve Melisa Şenolsun Cihangir’de bir mekanda birlikte görüntülenmişti. Mekanda bir süre sohbet eden ikili gazetecilerin kendilerini görüntülemesinden rahatsız olmuştu.

"MELİSA BENİM ARKADAŞIM"

Melisa Şenolsun daha sonra mekandan ayrılıp Cihangir’de yeni taşındığı evine doğru giderken Ekin Mert Daymaz ise, "Melisa ile kalabalıkta denk geldik ve sohbet ettik. Melisa benim arkadaşım bunu daha önce de söylemiştik” diyerek aşk iddialarına son noktayı koymuştu.

Ekin Mert Daymaz aradığı aşkı buldu!

"PİŞMAN OLMAM"

Geçtiğimiz ay da "Esmerleri seviyorum ama hep sarışınlar denk geliyor" açıklaması hatırlatılan ünlü oyuncu, bu sözler için pişman olup olmadığı sorulunca, "Benim pişmanlıklarım yok. Arkadaşlarımla konuşur gibi sizlerle de rahat konuşuyorum. Pişman olmam ben" açıklamasını yapmıştı.

ESMER GÜZELLE GECELERDE

Önceki yıllarda Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu gibi isimlerle aşk yaşan 32 yaşındaki ünlü oyuncu, aradığı aşkı Brezilya'dan buldu. Ekin Mert Daymaz, önceki gece Asmalı Mescit'teki mekandan esmer bir kadınla çıkarken görüntülendi.

Mekandan birlikte çıkan çift, flaşların patlamasıyla ayrı ayrı yürümeyi tercih etti. Kendilerini görüntüleyen muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ekin Mert Daymaz, “Arkadaşlar hanımefendi benim misafirim. Brezilya'dan geldi, İstanbul'u gezdireceğim.” diyerek cevap verdi.

Ekin Mert Daymaz aradığı aşkı buldu!

'BİRBİRLERİNİ TANIMA AŞAMASINDALAR' İDDİASI

Mekanda bir hayli samimi bir şekilde eğlendikleri öğrenilen çiftin birbirlerini tanıma aşamasında olduğu iddia edildi. Ekin Mert Daymaz'ın eğlendiği esmer kadının adının Adrielly Tiburcio olduğu ve modellik yaptığı öğrenildi.
Aidat öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Başkan Erdoğan açıklayacak...
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun Van'daki skandal konuşmasına sert tepki: Teröristlere uzatılan zeytin dalıdır
TİP'li milletvekillerinden köprüde provokatif eylem! Görevini yapan polislere saldırdılar...
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj!
Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz öncesi eski MİT'çiyle bir araya geldiği ortaya çıktı!
6'lı masadan yeni harekata itiraz: Önce bizi ikna edin
Bir CHP'li belediyede daha rüşvet çanları! Başkan gözaltına alındı!
Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı
Bakan Akar'dan Suriye'ye operasyon mesajı
İstoç mevkiinde bir İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi!
İstanbul'da 26 adrese uyuşturucu baskını: Çok sayıda gözaltı var
38 ilde dev 'Miras' operasyonu! Son yılların en büyük baskını! Yüzlerce gözaltı var...
İşter 3600 ek gösterge artışları! Sırada 2 yeni düzenleme var!
CHP'li Tanju Özcan'ın skandal sözlerine AK Parti'den sert tepki!
Başkan Erdoğan The Economist'e yazdı!
Nedim Şener'den Demirtaş'ın sözlerine çıt çıkaramayan muhalefete sert eleştiri!
İbrahim Kalın ile Sullivan bir araya geldi!
Çin'in savaş uçakları Tayvan'ın hava savunma sahasına girdi!
İngiltere basınından bomba iddia! Masada 'KKTC' var!
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü!
10 yaşındaki çocuktan kanlı plan! Emniyet harekete geçti!

10 yaşındaki çocuktan kanlı plan! Emniyet harekete geçti!

Güneşten korunma hakkında doğru bilinen 10 yanlış bilgi

Güneşten korunma hakkında doğru bilinen 10 yanlış bilgi

Meteoroloji'den son dakika 'sağanak' uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika 'sağanak' uyarısı!

Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz! Tarih yeniden yazılıyor! Helenistik döneme ait...

Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz! Tarih yeniden yazılıyor! Helenistik döneme ait...

Kim Milyoner Olmak İster? ekrana kilitledi! Türkiye liseli İdil Aybala Esmer'i konuştu

Kim Milyoner Olmak İster? ekrana kilitledi! Türkiye liseli İdil Aybala Esmer'i konuştu

Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...

Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...