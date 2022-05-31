. Caner Toygar'dan kötü haber!
  • USD: 16,36 - 16,39
  • EURO: 17,60 - 17,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Caner Toygar'dan kötü haber!

'Gelinim Olur musun?' yarışmasıyla ünlenen Esra Erol'da programının muhabiri Caner Toygar'dan kötü haber.

Ekleme: 31.05.2022 - 09:43 Güncelleme: 31.05.2022 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Gelinim Olur musun? yarışmasında kafasında kırdığı bardakla hafızalara kazınan damat adayı Caner Toygar, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla sevenlerini korkuttu.

350 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Toygar, ''Yarın beynimdeki görünen kitle için ilaçlı MR çekilecek. Umarım kötü bir şey çıkmaz. Merak edip sorduğunuz için teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.

Caner Toygar'dan kötü haber!

'Ağrım vardı'
Toygar paylaşımının açıklama kısmına ise ''Gece baş ağrılarıyla uyanıp saatlerce agridan duramıyordum MR çekildi, ağrı olan bölgede bir sıkıntı görüldü. Yarın netleşmesi için ilaçlı MR çekilecek umarım kötü birşey çıkmaz..'' notunu düştü.
Aidat öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Başkan Erdoğan açıklayacak...
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun Van'daki skandal konuşmasına sert tepki: Teröristlere uzatılan zeytin dalıdır
TİP'li milletvekillerinden köprüde provokatif eylem! Görevini yapan polislere saldırdılar...
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj!
Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz öncesi eski MİT'çiyle bir araya geldiği ortaya çıktı!
6'lı masadan yeni harekata itiraz: Önce bizi ikna edin
Bir CHP'li belediyede daha rüşvet çanları! Başkan gözaltına alındı!
Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı
Bakan Akar'dan Suriye'ye operasyon mesajı
İstoç mevkiinde bir İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi!
İstanbul'da 26 adrese uyuşturucu baskını: Çok sayıda gözaltı var
38 ilde dev 'Miras' operasyonu! Son yılların en büyük baskını! Yüzlerce gözaltı var...
İşter 3600 ek gösterge artışları! Sırada 2 yeni düzenleme var!
CHP'li Tanju Özcan'ın skandal sözlerine AK Parti'den sert tepki!
Başkan Erdoğan The Economist'e yazdı!
Nedim Şener'den Demirtaş'ın sözlerine çıt çıkaramayan muhalefete sert eleştiri!
İbrahim Kalın ile Sullivan bir araya geldi!
Çin'in savaş uçakları Tayvan'ın hava savunma sahasına girdi!
İngiltere basınından bomba iddia! Masada 'KKTC' var!
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü!
10 yaşındaki çocuktan kanlı plan! Emniyet harekete geçti!

10 yaşındaki çocuktan kanlı plan! Emniyet harekete geçti!

Güneşten korunma hakkında doğru bilinen 10 yanlış bilgi

Güneşten korunma hakkında doğru bilinen 10 yanlış bilgi

Meteoroloji'den son dakika 'sağanak' uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika 'sağanak' uyarısı!

Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz! Tarih yeniden yazılıyor! Helenistik döneme ait...

Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz! Tarih yeniden yazılıyor! Helenistik döneme ait...

Kim Milyoner Olmak İster? ekrana kilitledi! Türkiye liseli İdil Aybala Esmer'i konuştu

Kim Milyoner Olmak İster? ekrana kilitledi! Türkiye liseli İdil Aybala Esmer'i konuştu

Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...

Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...