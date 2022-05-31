Beyazıt Öztürk'ü tahtından indirdi!

Uraz Kaygılaroğlu, Beyazıt Öztürk'ün yüzü olduğu bir içecek markasıyla el sıkıştı. Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir reklam anlaşmasına imza attı.

'Üç Kuruş' dizisi final yapan Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. Kaygılaroğlu yıllarca şovmen Beyazıt Öztürk'ün yüzü olduğu bir içecek markasıyla el sıkıştı. Öte yandan ünlü oyuncu 'Süperstar' adlı dijital dizide Pınar Deniz'le başrol oynayacak. Sadece kadına, hayvana, çocuğa şiddet uygulayan toplum zararlısı insanları öldüren bir seri katilin hikâyesini anlatan dizide ayrıca Ahmet Rıfat Şungar ile Şebnem Hassanisoughi de rol alacak.