Ünlü oyuncu oğlunu ilk kez gösterdi!

'Küçük Kadınlar' (2008-2011) dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle hafızalarda yer eden, Fulya Zenginer geçtiğimiz günlerde oğlu Milan'ı kucağına almıştı. Ünlü oyuncu aile fotoğrafını 'Milan kime benziyor' notuyla paylaştı.

2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, oğlu Milan'ın yüzünü gösterdi.



Milan kime benziyor

Bir heyecanlı olan çift sevenlerine “Milan kime benziyor?” diye sordu.



Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'henüz çok küçük, biraz büyümesi lazım' şeklinde yorumlar yapıldı.