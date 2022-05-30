Torununu gören ona benzetti!

Özel hayatını gözlerden uzak bir şekilde yaşayan Banu Ilıcalı, sosyal medya hesabından eşi, kızı ve babasıyla olan bir fotoğrafını yayınlayarak Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan fotoğrafı gören kullanıcılar, "Torun aynı Acun Ilıcalı'ya benziyor" yorumunu yaptı.

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, dün 53. yaşını kutladı. Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı da babasının doğum günü için bir paylaşım yaptı.



AİLE POZUNU YAYINLADI

2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturan Banu Ilıcalı, 2020 yılında ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ve her fırsatta doğal güzelliğiyle adından söz ettiren Ilıcalı, babasının doğum gününe özel bir aile fotoğrafını paylaştı. Ilıcalı, eşi, kızı ve babasıyla olan fotoğrafını "İyi ki varsın baba, iyi ki varsın dede" notuyla yayınladı.



Banu Ilıcalı aile pozunu paylaştı, kızını gören herkes Acun Ilıcalı'ya benzetti



TORUN, DEDEYE BENZETİLDİ

Banu Ilıcalı'nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ilıcalı'nın torunu Begüm ile sevimli hallerini gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Torun aynı dedeye benziyor" yorumunu yaptı.