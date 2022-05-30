. 'Sevgilinin değil işimin peşindeyim!'
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Beyaz Gazete
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'Sevgilinin değil işimin peşindeyim!'

Son olarak 'Baş Belası' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Dilara Aksüyek, önceki akşam Cihangir'de bir mekanda erkek arkadaşı ile görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aksüyek, aşk hayatıyla konuşurken; giyim tarzıyla ilgili yoruma ise sitem etti.

Ekleme: 30.05.2022 - 09:16 Güncelleme: 30.05.2022 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
İlk rolü 2012 yılında 'Evlerden Biri' dizisindeki 'Filiz' karakteri olan, sonrasında 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de 'Mahfiruze Sultan'ı ve 'İstanbullu Gelin'de 'İpek Boran'ı canlandırarak adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Dilara Aksüyek, yaklaşık 7 ay önce meslektaşı Onur Bay ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini noktalamıştı.

GAZETECİLERE SİTEM ETTİ

Daha önce de ayrılan, ancak üç hafta sonra tekrar bir araya gelen ikili, bu kez birlikteliklerini kesin olarak bitirmişti.
Ayrılığın ardından Cihangir'de işletmeci Erken Şen ile görüntülenen oyuncu, 'Neden benimle konuşmadan görüntü alıyorsunuz?' diyerek, gazetecilere sitem etmiş; ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu.

Hakında çıkan söylentilere sosyal medya hesabından yanıt veren Aksüyek, 'Hayatımda biri olduğunda bunu hiçbir zaman saklamadım. Olursa yine haberiniz olur. Sevgiler' ifadelerini kullanmıştı.

'AÇIKLAMAKTAN GURUR DUYARDIM'

Aksüyek ile bir ilişkisi olduğu söylentileri yalanlayan işletmeci Erkan Şen de Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri yayınlamıştı:

'Sevgili basın mensubu arkadaşlarım; çok teşekkür ederim. Hepimizin sevgiyi ve aşkı önceliğe koymamız gereken bu günlerde beni aşk haberleriyle manşete taşımışsınız. Üstelik benim de çok sevdiğim, dostluğuna kıymet verdiğim Dilara gibi özel bir kadınla... Aramızda yazdığınız gibi bir aşk söz konusu değildir; olsaydı ben zaten böyle bir ilişkiyi açıklamaktan gurur duyardım. İnanın... Yakın dostluğumuzun yanlış algılanıp, bu haberlerin Dilara'yı da sevenlerine karşı açıklama yapmak durumunda bırakmamış olmasını diliyorum. Sevgiler...'

'AŞK YOK'

Sonrasında ise iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Aksüyek, geçtiğimiz aylarda Sabancı ile birlikte bir arkadaşının doğum gününe katılmıştı.

İkili, Hakan Sabancı'nın aracından inince bir anda basın mensuplarını karşılarında görmüştü. Mhabirlerin, 'Uzun süredir aşk iddiaları var. Neler söylemek istersiniz?' sorusuna yanıt veren Sabancı, 'Arkadaşız, aramızda aşk yok' diye konuşmuştu.

Aksüyek ise iş insanına katılarak, 'Daha önce de dediğim gibi aşk yok, arkadaşımızın doğum gününe geldik' ifadelerini kullanmıştı. Aksüyek ve Sabancı, ardından arkadaşlarının doğum gününün kutlanacağı mekana girmişti.

'AİLEMLE VAKİT GEÇİYORUM'

Oyuncu, ardından geçtiğimiz aylarda Cihangir'de kameralara yansımıştı. Ayaksütü gazetecilerle konuşan Aksüyek, 'Daha çok ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçiriyorum' ifadelerini kullandı.

'Aşk yaşamayın, herkese tavsiye ediyorum' diyerek aşk hayatı hakkında espri yapan Dilara Aksüyek, aşka karşı olmadığını, ancak şimdilik hayatında aşk yaşamayı tercih etmediğini belirtmişti.

ERKEK ARKADAŞIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından güzel oyuncu, geçtiğimiz akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Aksüyek, isminin Doruk olduğu öğrenilen erkek arkadaşı ile uzun bir süre oturduktan sonra mekandan birlikte ayrıldı. Flaşların patlamasıyla çift ve basın mensupları arasında bir süre köşe kapmaca yaşandı.

'ARAMIZDA HİÇBİR ŞEY YOK'

Aksüyek, 'Arkadaşlar, Doruk benim çok samimi arkadaşım. Onun kaçmasına ve yüzünü saklamasına bakmayın o çok utangaç ve bu tür şeylerden hoşlanmıyor. Aramızda hiçbir şey yok. Sevgili peşinde değil işimin peşindeyim. Bir ilişkim olsaydı mutlaka haberiniz olurdu. Çünkü ben saklayan biri değilim' açıklamasını yaptı.

Dilara Aksüyek: Sevgilinin değil işimin peşindeyim
Ünlü isim, 'Dilara Hanım giyim tarzınız biraz uçuk değil mi?' sorusuna ise sitem ederek, şöyle konuştu:

Kıyafetim gayet normal. Her zamanki gibi giyim tarzım. Bunu ilk kez mi görüyorsunuz, ne varmış?

'BEN YAPTIM'

Muhabirlerin 'Kollarınızda dövmeler görüyoruz yeni mi yaptırdınız?” sorusuna ise, 'Elimdeki dövmeyi ben kendim yaptım' diyerek yoluna devam etti.

'BEN O SAYFAYI ÇOKTAN KAPATTIM'

Öte yandan geçtiğimiz aylarda yine Cihangir'de kameralara yansıyan güzel oyuncu, eski sevgilisi Onur Bay ile ilgili sorular karşısında 'Ben o sayfayı çoktan kapattım ,siz hala orada mısınız?' şeklinde konuşmuştu.

Keyfi gayet yerinde olan Aksüyek, o zamanlar yeni başlamış olduğu 'Baş Belası' adlı dizide 'Nazlı' karakterini oynayarak iyi bir projeye imza attığını da söylemişti.
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