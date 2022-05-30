'Sanırım çiftçi olacağım!'

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında önceki gün gerçekleşen sinema söyleşisine katıldı. Başarılı gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi Beyoğlu Atlas Sinemasında gerçekleşirken, Kerem Bursin tüm içtenliği ve samimiyeti ile kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Kariyeri ve film sektörüyle ilgili konuşan Bürsin, dikkat çeken açıklamalarıyla adından söz ettirdi.



Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu’nun, geliri kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak olan üçüncü kitabı 'Sizin Öykünüz'ün lansmanı, geçtiğimiz ay Çırağan Palace ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Lansmana; kitapta öyküleriyle yer alan Azra Akın, Doğa Rutkay, Gonca Vuslateri, Kerem Bürsin, Metin Hara ve Gülay Kamaz’ın yanı sıra Zeynep Beşerler, Derya Beşerler, Almeda Sayışman, Seda Bakan, Raşit Bağzıbağlı, Serkan Altunorak, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Arzum Onan, Özge Özberk ve Pınar Deniz katılmıştı.



Projenin öne çıkan ismi Kerem Bürsin, lansmanda gazetecilerle bir araya gelmişti. Çocukluğunda ismiyle alakalı çok zor günler yaşadığını belirten oyuncu, "Yurt dışında Kerem çok zor ve değişik bir isim. 'Krum', 'Krem' diyorlardı. Bu konuda çok zorlandım" demişti.



ANTONIO BANDERAS'LA PROJE YOLDA



Yurt dışında Antonio Banderas ile buluşması sorulan Kerem Bürsin, "Yeni dostluklar, yeni işler edindim. Öyle bir usta oyuncuyla bir araya gelebilmek, bir şeyler paylaşmak çok önemli. Beraber olabileceğimiz bir projeyi de konuştuk. İki taraf da birlikte rol alınacak proje için istekliydi" şeklinde konuşmuştu.





"AŞK HAYATIMIN KONUŞULMASI BANA SAÇMA GELİYOR"



"Stephanie Cayo ile yeni bir aşka yelken açtığı" haberlerine de değinen Kerem Bürsin, şu ifadeleri kullanmıştı:



Bu konuyla alakalı biraz kafa yapımızı değiştirmeliyiz. Her çıkan bir aşk haberi doğru değil. İnsanlar tanışır, arkadaş olur, ileride bu aşka dönüşebilir ama hemen 'Aşık oldu' demek çok yanlış. Dünyada olan birçok olumsuz şeyler varken aşk hayatımın konuşulması bana saçma geliyor. Benim hiç önemim yok.



"BENİM VATANIM BURASI"



Hep bir yurt dışı hayali olduğunu belirten oyuncu, "Yurt dışında başarılı olan çok önemli ama benim için daha önemlisi çok büyük platformlarda Türkiye'yi temsil edebilmek. Çünkü benim vatanım burası" açıklamasını yapmıştı.



"OYUNCULUĞUN TAKİPÇİ SAYISINA GÖRE ÖLÇÜLMESİ YANLIŞ"



Bürsin'e, Antonio Banderas ile bir araya gelmesinin ardından İspanyol aktörün sosyal medyada yorum yağmuruna tutulması hatırlatılmış; yakışıklı oyuncu, "Antonio Banderas'ın normalde paylaştığı fotoğraflar 500 yorum alırken, sizin fotoğrafınızı koymasıyla dakikalar içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı. Bu durumu nasıl yorumlarsınız?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:



Aslında burada hayatın tüm gerçekleri ortaya çıkıyor. Oyunculuk ve başarı hiçbir zaman takipçi sayısıyla ölçülmemeli. Antonio Banderes dünyanın tanıdığı ve adını altın harflerle yazdırmış bir isim. Ben ise Kerem Bürsin. Bu sosyal medyadaki durum insanları yanıltmamalı. Kim Kardashian örneğin. Yüz milyonlarca takipçisi var ama kim? Takipçi sayıları insanın başarı oranını göstermez.





"PİZZAYI TUTAN ADAMI OYNAYACAKTIM"



Ünlü isim, son olarak Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında önceki gün gerçekleşen sinema söyleşisine katıldı. Bürsin, başarılı gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide İlk deneme çekiminden bahsederek, "İlk deneyimim bir pizza reklamıydı. Sadece pizzayı tutan adamı oynayacaktım ama ne yazık ki seçilmemiştim. İkinci deneme çekiminde bir diziye seçilmiştim" dedi.



Aksiyon filmlerinin usta ismi Jan Cloth Van Damme'ın sık sık Türkiye'ye geldiği ve film çektiği hatırlatılan Bursin, "Büyük oyuncu ama benim için Van Damme 1999'dan sonra bitti. 2000'lerden sonra güzel bir projesi olmadı" diye konuştu.



"SİNEMAYA HERKES TİCARİ OLARAK BAKIYOR"



Bürsin, "Yeşilçam'daki sıcaklığı şu an Türk sineması yakaladı mı sence?" sorusuna, "Kesinlike hayır. Türk sineması kötü değil ama o sıcaklık yok! Bunun nedeni de sinemaya herkes ticari olarak bakıyor. Türkiye bir film sektörü değil, dizi sektörü. Dizilerimiz izleniyor ama filmlerimiz izlenmiyor. Bu acı bir durum" yanıtını verdi.



"BİZ DAHA DİSİPLİNLİYİZ"



"Amerika'daki setlerle Türkiye'deki setleri kıyaslarsan en büyük fark ne?" diye sorulan oyuncu, "Biz daha çok çalışkanız, disiplinliyiz. Oyunculardan bahsedecek olursak pek bir şey diyemeyeceğim, dilim varmıyor ama onlar kendilerini bir şey sanmıyorlar desem anlarmısınız. Yani 'dünyaları ben yarattım, burası benim setim kardeşim' diye bağırmıyorlar" açıklamasını yaptı.



BÜYÜK BİR HAYRAN KİTLESİ ELDE ETTİ



Kerem Bürsin, "Üniversitede oyunculuğa dair bir ders ekleyecek olsan ilk hangi konu üzerinde dururdun?" sorusuna ise, "'Oyuncu olunca insanlığını unutma' olurdu. Bu tip insanlar çok var ama hala nasıl sektörde çalışıyorlar anlamıyorum. Başka insanlara da şans tanımak zorundayız" diye cevap verdi.



"KADINLARIN İŞİ ÇOK ZOR"



"Türkiye'de kadın oyuncuların işi zor mu?" sorusuna da cevap veren Bürsin, "Evet çok zor. Kadından beklenilen daha fazla performans açısından. Bizim sektörde ne yazık ki erkek egemenliği olan bir sektör" ifadelerini kullandı.



Yakışıklı oyuncu, "Türkiye ve dünyadaki ödül törenlerini adil buluyor musun?" diye sorulunca, "Hayır bulmuyorum. Belki bundan sonra ödül vermezler bana ama öyle ne yazık ki. Sosyal medya bir şeylerin çok dengesini bozdu. Kalite mi popülerlik mi'ye döndü" dedi.



"TÜRK OLDUĞUMU SÖYLEDİĞİMDE ÇOK ŞAŞIRDILAR"



Yurt dışındaki eğitim sürecinden bahseden oyuncu, "Türk olduğumu söylediğimde insanlar çok şaşırırdı. Ben üniversiteli yıllarımda okuduğum okulda tek Türk'tüm. İnsan yurt dışında olunca milliyetçiliğin daha ön plana çıkıyordu. Ben o yıllar 'Bu damarlar yüzde 100 Türk tamam mı' diye gururlanırdım" şeklinde konuştu.



"SANIRIM ÇİFTÇİ OLACAĞIM"



"Kariyer planlamanı nasıl düşünüyorsun?" sorusuna esprili bir dille cevap veren Bürsin, şu açıklamayı yaptı:



Dünyanın geçtiği bu sürece göre sanırım çiftçi olacağım. Çiftçiliği çok kutsal bir iş olarak görüyorum. Yeni Zellanda'da insandan çok koyun varmış. Oraya yerleşmeye de sıcak bakıyorum. Espri bir yana bu yaz çok kurak ve muhtemelen yangınlar da olacak. O yüzden bu durumu çok önemsemeliyiz. Keşke meslektaşlarımla beraber bu durumlar için bir şeyler yapabilsek.