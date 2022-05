Kriz iddialarına yalanlama!

İbrahim Selim ile Hasan Can Kaya arasında bir kriz olduğu iddia edilmişti. İbrahim Selim'in Hasan Can Kaya'nın tavırlarından rahatsız olduğu ve bu yüzden programı yayınlamaktan vazgeçtiği iddia edilmişti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu iddialar hakkında beklenen açıklama geldi.

Hasan Can Kaya İbrahim Selim'in sunumuyla YouTube'de yayınlanan Bu Gece adlı programa konuk olmuştu. İddialara göre Hasan Can Kaya'nın programın formatına çıkan tavırları ve seyircilere karşı hal ve hareketleri, İbrahim Selim'i sinirlendirdi. Hasan Can Kaya'ya kızan İbrahim Selim, duyurusu dahi yayınlanan bölümün yayınlanmaması kararını aldı ve bölümü iptal etti.



Bu iddialar sosyal medyaya damga vururken hiçbir açıklama gelmemişti.



İBRAHİM SELİM İLE HASAN CAN KAYA ARASINDA KRİZ Mİ VAR?

Her iki isimden de herhangi bir açıklama gelmezken programın yapım ekibinden ilk yorum geldi. Ekip bölümün iptalinin teknik bir sorundan kaynaklandığını öne sürdü.