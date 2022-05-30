. Kriz iddialarına yalanlama!
  • USD: 16,36 - 16,39
  • EURO: 17,60 - 17,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kriz iddialarına yalanlama!

İbrahim Selim ile Hasan Can Kaya arasında bir kriz olduğu iddia edilmişti. İbrahim Selim'in Hasan Can Kaya'nın tavırlarından rahatsız olduğu ve bu yüzden programı yayınlamaktan vazgeçtiği iddia edilmişti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu iddialar hakkında beklenen açıklama geldi.

Ekleme: 30.05.2022 - 19:09 Güncelleme: 30.05.2022 - 19:10 / Editör: Ozge Selin
Hasan Can Kaya İbrahim Selim'in sunumuyla YouTube'de yayınlanan Bu Gece adlı programa konuk olmuştu. İddialara göre Hasan Can Kaya'nın programın formatına çıkan tavırları ve seyircilere karşı hal ve hareketleri, İbrahim Selim'i sinirlendirdi. Hasan Can Kaya'ya kızan İbrahim Selim, duyurusu dahi yayınlanan bölümün yayınlanmaması kararını aldı ve bölümü iptal etti.

Bu iddialar sosyal medyaya damga vururken hiçbir açıklama gelmemişti.

İBRAHİM SELİM İLE HASAN CAN KAYA ARASINDA KRİZ Mİ VAR?
Her iki isimden de herhangi bir açıklama gelmezken programın yapım ekibinden ilk yorum geldi. Ekip bölümün iptalinin teknik bir sorundan kaynaklandığını öne sürdü.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas'ta konuştu
MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...
HDP'li Oluç'tan ittifak ortaklarına sert uyarı!
Müsilaj ve imar kanunu mecliste! Görüşmeler sürüyor .
ABD Başkanı Biden yalanladı: Ukrayna'ya uzun menzilli roketler göndermeyeceğiz
Macaristan'dan AB'ye sert tepki: ''Çocuk oyuncağına çevirdiniz!''
MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Fatih Dönmez: 'Türkiye'nin rüzgarı dünyanın dört bir yanında esiyor'
AK Parti MYK toplandı
Başkan Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme! Dikkat çeken Suriye detayı...
Ukrayna'da Fransız gazeteci öldürüldü! Tahliyeler durduruldu
RTÜK'ten FOX TV, Tele 1, KRT, Halk TV, Flash Haber TV'ye para cezası! Selçuk Tepeli'nin bardak fırlatma şovuna ceza kesildi
Azra Gülendam Haytaoğlu’nu parçalara ayırmıştı: Katil Mustafa Murat Ayhan'ın cezası açıklandı!
CHP'li Tunç Soyer’den bir skandal daha! Depremzedeleri kapı dışarı ediyor
Gaziantep'teki canlı bombanın ilk ifadesi ortaya çıktı! 'Aile' detayı dikkat çekti
Ayasofya için flaş karar! Bakan Ersoy: Çok ciddi
Başkan Erdoğan'dan kamu çalışanlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu'na tepki: Faşist ve darbeci zihniyetin yansıması...
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile maske genelgesi! Toplu ulaşım, sağlık kuruluşları...
CHP'li belediyedeki skandal büyüyor: Rüşvet için akılalmaz bahaneler
Can Ataklı’dan Ekrem İmamoğlu’na zehir zemberek sözler! 'İflah olmayacak bu adam'
Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

Yerli otomobilde kilit aşama tamam! Açıklama TOGG'dan: Kusursuz şekilde tamamladık

Yerli otomobilde kilit aşama tamam! Açıklama TOGG'dan: Kusursuz şekilde tamamladık

Google yetkilileri masaya oturuyor! Mecliste görüşülecek!

Google yetkilileri masaya oturuyor! Mecliste görüşülecek!

Kovid-19'da son viraja girildi! Hedefe 1 gün kaldı!

Kovid-19'da son viraja girildi! Hedefe 1 gün kaldı!

3600 ek gösterge düzenlemesinde maaşlar belli oldu!

3600 ek gösterge düzenlemesinde maaşlar belli oldu!