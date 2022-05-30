. Kadın hayranı söyledikleriyle Edis'i şaşırttı
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Beyaz Gazete
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Kadın hayranı söyledikleriyle Edis'i şaşırttı

Gaziantep'te sahneye çıkan Edis, bir kadın hayranının konser alanından "Erik gibisin kütür kütür" diye bağırmasıyla şoka uğradı.

Ekleme: 30.05.2022 - 15:17 Güncelleme: 30.05.2022 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
Yakışıklı popçu Edis Görgülü, son olarak Gaziantepli hayranlarıyla buluştu. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen konserde Edis, sahnede bir hayranıyla yaşadığı diyalogla gündeme geldi.

Konser esnasında durup soluklanan ve seyircilerle sohbet eden Edis Görgülü, duydukları karşısında şoke oldu.

"Erik gibisin"
Bir kadın hayranının "Erik gibisin kütür kütür" diye bağırması üzerine şaşkına dönen şarkıcı Edis, verdiği cevapla dikkat çekti.

"Sen de öylesin"
Hayranının söylemine yanıt veren Edis, "Demek erik gibiyim kütür kütür. Teşekkürler... Üstüm yeşil diye mi erik gibiyim? Çok sağ ol sen de yeşil giymişsin sen de erik gibisin kütür kütür maşallah." sözleriyle herkesi şaşırttı.
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