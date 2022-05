Banyoda doğan kraliyet bebeği büyüdü!

Koronavirüs pandemisinin en yoğun olduğu dönemde hastaneye yetişemeyip evinin banyosunda doğum İngiliz kraliyet ailesi üyesi o bebeğini de büyüttü. Hatta artık bir yaşına giren oğlunu da yanına alıp at yarışlarına bile gitti.

Tahta çıkışının 70'inci yıl dönümünü bir dizi törenle kutlayan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tek kızı olan Prenses Anne'in kızı Zara Tindall, geçen yılın mart ayında üçüncü bebeğini dünyaya getirmişti. Tindall'ın hastaneye bile gitmesini beklemeden evinin banyosunda dünyaya getirdiği üçüncü bebeği Lucas, bir yaşına girdi. Minik Lucas hafta sonu da annesi Zara, babası Mike ve kardeşleri Mia ve Lena ile birlikte at yarışlarına gitti.



WILLIAM DAYISIYLA OYNADI

Annesinin çimenlerin üzerine oturttuğu Lucas Tindall, orada bulunan en küçük konuk olduğundan da büyük ilgi çekti. Lucas ile zaman geçirenlerden biri de annesinin kuzeni Prens William oldu. Yanında karısı Kate, çocukları George, Charlotte ve Louis olmadan etkinliğe katılan William, minik Lucas ile uzun süre ilgilendi. Lucas bir ara William'ın ayakkabılarıyla da oynadı.



YAŞADIĞI GERİLİMDEN DE UZAKLAŞTI

Son dönemde hem kendi görevleriyle hem de babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılı nedeniyle düzenlenen Platin Jübile etkinlikleriyle meşgul olan Prens William, bütün bunların geriliminden de bir süre uzaklaştı.



KUZENLERİN ARASINDAN SU SIZMIYOR

William ile Zara Tindall, İngiliz kraliyet ailesinin birbiriyle en iyi geçinen üyelerinden. Zara Tindall'ın kocası Mike Tindall ile de arası gayet iyi William'ın. Kendi öz kardeşi Harry ile arası açık olan Prens William, sık sık kuzeni Zara ve ailesiyle buluşuyor. İki kuzen zaman zaman da birlikte katıldıkları etkinliklerde görüntüleniyorlar. William ile Zara birbirlerinin çocuklarıyla oynarken de objektiflere takılıyorlar.



LUCAS, EVİN BANYOSUNDA DÜNYAYA GELDİ

Zara Tindall, üçüncü bebeği olan Lucas'ı, 2021 yılının mart ayında Mike Tindall ile birlikte yaşadıkları evin banyosunda dünyaya getirdi. Mutlu haberi de o dönemde iki kız çocuğun ardından bir de erkek babası olan eski rugby oyuncusu Mike Tindall, katıldığı bir online sohbet programında anlattı. Kraliçe ile Prens Philip'in tek kızı olan Prenses Anne'in kızı Zara Tindall'ın, aile içinde pek rastlanmayan bir şekilde gerçekleşen doğumunu da eski bir rugby oyuncusu olan eşi Mike Tindall, katıldığı bir online sohbet programında açıkladı.



MİNİK OĞLUM GELDİ

Zara Tindall ile 2011 yılında evlenen Mike Tindall, The Good, The Bad and The Rugby adlı spor sohbet programına konuk oldu. O hafta sonu oynanan rugby maçlarını değerlendiren 42 yaşındaki Mike Tindall, pazar gününün cumartesi gününden daha iyi olduğunu söyleyip "Çünkü evime küçük oğlum geldi" dedi.



BEKLENENDEN ERKEN GELDİ

Tindall, 39 yaşındaki eşi Zara Tindall'ın doğum yapmasından bir gece önce bazı belirtiler yaşadığını anlattı. Bu yüzden de bir gün sonra hastaneye gitmek ve onlar evde yokken kızları yedi yaşındaki Mia ve iki yaşındaki Lena'nın bakımı için organizasyon yaptıklarını anlattı. Fakat erkek olan üçüncü bebeğin doğumu onların beklediğinden erken gerçekleşti Tindall'ın anlattığına göre:



HASTANEYE GİDECEK ZAMAN KALMADI: Eşinin doğuma çok yaklaştığı sırada diğer iki kızının dünyaya gelişi sırasında da Zara Tindall'ın yanında olan arkadaşı Dolly Maude'un yine kendilerini yalnız bırakmadığını anlattı Mike Tindall. Anlattığına göre Dolly Maude, hastaneye gidecek zaman olmadığını fark edince de hemen spor salonuna gidip bir yoga matını ve havluları getirdi. Doğum için Tindall çiftiyle hastanede buluşması planlanan ebe de yakınlarda olduğu için hemen aracıyla anne adayının evine gitti. Onun ardından ikinci ebe de çiftin evine yetişti. Böylece Zara Tindall, üçüncü bebeğini kendi evinin banyosunda dünyaya getirmiş oldu. Eşi Zara Tindall'ı "bir savaşçı" olarak nitelendiren Mike Tindall, ertesi gün de bebeği alıp birlikte yürüyüşe çıktıklarını anlattı. Daha sonra çiftin sözcüsü Tindall çiftinin bebeklerine Lucas Philip adının verildiğini açıkladı. Bu yeni bebek Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in 10'uncu torun çocuğu. Tindall çiftinin oğlu, taht için de 22'nci sırada.



KRALİÇE'NİN TORUNU AMA HİÇBİR UNVANI YOK

Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in tek kızı olan Prenses Anne'in Zara dışında Peter adında bir de oğlu bulunuyor. Her ne kadar anneleri kraliyet ailesinde önemli unvanlar taşısa da anneanneleri kraliçe olsa da Zara ve Peter herhangi bir unvan taşımıyor. Anne'in eski eşi Mark Phillips ile evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğu asla "Majesteleri" unvanı taşımadı. Anneanneleri olan Kraliçe onlara nezaket unvanı vermek istedi. Ancak onu da Anne ile iki çocuğunun babası Mark Phillips geri çevirdi. Çünkü Peter ve Zara'nın normal bir hayat sürmesini istiyorlardı. Mark Tindall ile mutlu bir evliliği olan üç çocuk annesi Zara Tindall bir röportajında bu konuda şunları söylemişti: "Unvanım olmadığı için kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü bu durum kuzenlerin William ve Harry'den daha özgür bir hayat sürmemi sağladı."