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Aylar sonra ilk kez görüntülendiler!

TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Gönül Dağı' dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan ve influencer Selin Yağcıoğlu bir dargın bir barışık aşklarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha veren ünlü çift, uzun süre sonra Nişantaşı'nda el ele görüntülendi.

Aylar sonra ilk kez görüntülendiler!
Ekleme: 30.05.2022 - 09:14 Güncelleme: 30.05.2022 - 09:23 / Editör: Ozge Selin

2012 yılında Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan ve bir süredir çekimleri Eskişehir'de yapılan 'Gönül Dağı' dizisinde başrol oynayan Berk Atan'ın geçtiğimiz yıl Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.

Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, 'evet' yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı. Ancak çiftten ayrılık haberi gelmişti. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurmuştu.

AYRILIK UZUN SÜRMEMİŞTİ

İkilinin bu ayrılığı ise uzun sürmemişti. Atan, geçtiğimiz eylül ayında Yağcıoğlu ile aralarındaki buzları eritti. Çift, Atan'ın 30'uncu yaş gününde bir araya geldi. Sevgilisine doğum günü partisi düzenleyen Yağcıoğlu, o anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Berk Atan, fotoğrafa 'Çok seviyorum' notunu düşmüştü.

'BERABERLİĞİMİZİ SONLANDIRDIK'

Fakat Atan ve Yağcıoğlu, ilişkilerini sonlandırmıştı. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Selin Yağcıoğlu, 'Bir senelik beraberliğimizi geçtiğimiz haftalarda sonlandırdık. Çok soru gelmiş, toplu yanıt olsun' açıklamasını yapmıştı. Berk Atan ise henüz konuya ilişkin bir paylaşımda bulunmamıştı.

AYLAR SONRA İLK KEZ BİRLİKTE

Tüm bu yaşananların ardından aşklarına bir şans daha veren ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, uzun süre sonra ilk kez birlikte objektiflere yansıdı. Nişantaşı'nda bir mekanda birlikte yemek yiyen ikili, çıkışta muhabirlere el ele poz verdi.

Muhabirlerin sorularına, 'Arkadaşlar bir şey söylememize gerek yok. Mutluyuz. Acelemiz var. Konuşuruz sonra' diyerek cevap veren çiftin mutlulukları dikkat çekti. Ayrılık sonrası ilk defa el ele görüntülenen Atan ile Yağcıoğlu'nun barışmalarına rağmen sosyal medyalarında birbirlerini takip etmemeleri ise dikkat çekti.

MESAJI İFŞA ETMİŞTİ

Selin Yağcıoğlu, daha önce de Berk Atan'ın kendisine Instagram üzerinden yolladığı, 'Aşkım hislerimi anlatıyorum sana' mesajını yanlışlıkla hikayesinde paylaşmıştı. Kısa süre sonra mesajı ifşa ettiğini fark eden fenomen, dikkat çeken paylaşımını kaldırmıştı. Ancak ekran görüntüsü sosyal medyada hızla yayılmıştı.

EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ

Sosyal medya fenomeni Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarında tanığı Gökhan Balarısı, nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten kısa bir süre sonra kızı Su'yu kucağına alan Selin Yağcıoğlu, eşinden ise sürpriz bir şekilde boşanmıştı.
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