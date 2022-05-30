4 YÜZ geri döndü!

4 Yüz grubu 13 yıllık bir aranın ardından geri dönüşlerini Çiki Çiki adlı yaz şarkısıyla yaptı. Ece Mumay, Aydın Kurtoğlu, Dilay Korkmaz ve Gökçe Kırgız gibi birçok ismin paylaştığı şarkıya Hepsi grubu üyelerinden Gülçin Ergül'den de yorum gecikmedi. 4 Yüz'ün bu 'efsane' olarak tanımlanan dönüşü, Hepsi fanlarını da harekete geçirdi.

4 Yüz grubunun dönüşü pop müzikte heyecan uyandırdı. 13 yıl sonraki dönüşleri ile piyasada aktif tek pop müzik grubu olan 4 Yüz için birçok ünlü isimden paylaşımlar geldi. Aydın Kurtoğlu, Ece Mumay, Gökçe Kırgız, Dilay Korkmaz, Kadir Ezildi ve Kader gibi pek çok ismin paylaştığı bu şarkıya bir destek paylaşımı da Gülçin Ergül'den geldi. 4 Yüz ile aynı dönemde piyasada olan pop müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Gülçin Ergül, sosyal medyada gruba olan desteğini dile getiren bir paylaşımda bulundu. Bu yorum 4 Yüz üyeleri tarafından da paylaşıldı. İşte bu adımlar Hepsi fanlarını heyecanlandırdı.



4 YÜZ DÖNDÜ SIRA HEPSİ'DE

4 Yüz'ün yayınlanan klibine ve Hepsi'nin fan sayfalarına "sıra sizde", "4 Yüz döndü, siz de dönün" şeklinde yorumlar gelmeye başladı.



YASEMİN YÜRÜK'TEN YENİ ŞARKI MÜJDESİ

Çıkaracağı single ile müziğe geri dönüş yapan Yasemin Yürük'e bu süreçte en büyük destek Gülçin Ergül'den gelmişti. Aralarındaki kırgınlığı tamamen bitiren grup üyelerinin yeniden birleşip birleşmeyecekleri merak konusu oldu.