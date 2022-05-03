. Kırmızı halıda 'kıyafet değiştirdi'

Yine gösteri dünyasının ünlüleri tıpkı iki yıl öncesine kadar olduğu gibi New York Metropolitan Müzesi'nin merdivenlerinde kameralar ve objektifler karşısına çıktı. Galanın bu yılki ana teması 'Yaldızlı Cazibe' olarak belirlendi.MET Gala 2022'nin bu yılki ana teması ABD tarihinde 19'uncu yüzyılın sonlarına uzanan bir geçmişe sahip olan Yaldızlı Çağ'ı yeniden canlandırmayı amaçlıyordu. Ünlü konuklar, aylar öncesinden hazırlanan kostümleriyle geceye gerçekten de uzun süre unutulmayacak bir 'ışıltı' kattı. İşte MET Gala 2022'den objektiflere takılanlar.Galanın en çok ilgi çeken konuklarından biri Blave Lively oldu. MET gecelerinin en kıdemli katılımcılarından biri olan Lively, geceye eşi Ryan Reynols ile birlikte katıldı. Ünlü oyuncunun kıyafeti de 'sürprizliydi'. Kırmızı halıya kabarık etekli bir kıyafet ile çıktı Lively, bir süre o şekilde poz verdi.Sonra yanına gelen iki görevlinin yardımıyla kıyafetin o kabarık eteği çıkarıldı ve geride yine uzun kuyruklu ve mavi ağırlıklı rengi olan başka bir kıyafet kaldı. Lively'nin bu tercihi, gecenin en çok konuşulan kıyafetlerinden biri oldu.Lively'nin elbisesinin kuyruğu da son derece gösterişliydi.