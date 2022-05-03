Ece Seçkin'den milyonluk reklam!

Bir mobilya markası ilk olarak Simge Sağın'a teklif götürdü ancak ücrette anlaşamayınca ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in kapısını çaldı. Ece Seçkin, reklam yüzü olduğu mobilya markasından aldığı parayı açıkladı.

Bir mobilya markasının Simge Sağın'ın istediği 1.5 milyon TL'lik ücreti çok bulması nedeniyle Ece Seçkin ile 800 bin TL'ye reklam anlaşması imzaladığı öne sürüldü. Ece Seçkin iddialara cevap verdi.





REKLAMDAN ALDIĞI ÜCRETİ AÇIKLADI



Ünlü şarkıcı, "Fiyat ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz ama 1 milyondan fazla, 2'den az" açıklamasında bulunarak iddialara son noktayı koydu.



Evini yenileyeceğini ancak sponsorla değil, kendi parasıyla yapacağını da sözlerine ekleyen ünlü şarkıcı Seçkin, şunları söyledi:



"Ben utanırım öyle şeyler istemekten ama sağ olsunlar beni çok şımartıyorlar ve bir dediğim iki olmuyor"



