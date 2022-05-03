Danilo Zanna eski eşi ile bir arada!

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasıyla ününe ün katan İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşanmıştı. Çift oğulları Zeno'nun doğum günüde bir araya geldi.

2012 yılında evlenen 'Masterchef Türkiye' yarışmasının sempatik şefi Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına almış, ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra mutluluklarına gölge düşmüştü.



Boşanma kararı alan çiftten Danilo Zanna, Etiler’de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.



DANILO'DAN AÇIKLAMA GELDİ



Boşanma haberlerinin ardından ünlü şef, konuyla ilgili sessizliğini bozmuştu. Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Danilo Zanna, basın mensuplarından yıpranmamaları için ricada bulunmuştu.



"HİÇBİR ŞEYE ŞAŞIRMA"



Bütün bu yaşananlarından ardından Tuğçe Demirbilek, sosyal medya hesabından "Hiçbir şeye şaşırma. Hakikatin de insanların da iki yüzü vardır" notunu paylaştı. Tuğçe Demirbilek'in bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından ünlü şef Danilo Zanna'ya bir gönderme olarak yorumlandı.



YENİ AŞKA MI YELKEN AÇTI?



Dokuz yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan Danilo Zanna'nın yeni aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Snob Magazin'in haberine göre, Danilo Zanna'nın yeni sevgilisinin adı Eda Alkaya. Geçtiğimiz haftalarda 40'ıncı yaşını görkemli bir partiyle kutlayan Danilo Zanna'ya, kız arkadaşı Eda Alkaya'nın da eşlik ettiği ortaya çıkmıştı.



İtalyan şef Danilo Zanna’nın bu pozlarını görenler, "Danilo Zanna, dokuz yıllık evliliğini Eda Alkaya uğruna mı bitirdi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Danilo Zanna'nın, aşk iddiası sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu olmuştu.



ESKİ EŞLER BİR ARADA



Boşanmalarına rağmen arkadaşlarını sürdüren Zanna ile Demirbilek, oğulları Zeno'nun doğum gününde bir araya geldi. Hem Ramazan Bayramı'nı hem de oğullarının yeni yaşını kutlayan ikili, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.



Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek aylar sonra bir arada

40 yaşındaki Danilo Zanna, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflara, "Bugün bizim için dünyanın en önemli günü... Bugün Zeno'nun doğum günü..." notunu düştü.





"GÖKHAN AKAR'LA AŞK YAŞIYORUM"



Öte yandan 'MasterChef Türkiye' yarışmasından elenen Pelin Zaman, Tuğçe Demirbilek ile dokuz yıllık evliliği tek celsede biten jüri üyesi Danilo Zanna ile aşk yaşadığı dedikodusuna dair açıklama yapmıştı.



Sosyal medya hesabından zaman zaman şarkıcı sevgilisi Gökhan Akar ile paylaşımlar yapan Pelin Zaman, bir takipçisinin "Danilo Şef ile aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna, "Aşk yaşıyorum evet ama Gökhan Akar'la" yanıtını vermişti.



