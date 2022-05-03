Alina Boz panik atak itirafı!

'Paramparça' (2014-2017) dizisinde hayat verdiği 'Hazal' rolüyle üne kavuşan Alina Boz, son olarak dijital platformdaki 'Aşk 101' dizisinde rol aldı. 1998 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da doğan, yedi yaşında İstanbul’a gelen ünlü oyuncu, rol aldığı projelerin galalarında yaşadığı zorluğu ilk kez anlattı.

Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya’da kaldı. Ailesinin ilkokulda yazdırdığı Barış Manço Kültür Merkezi'nde yedi yıl oyunculuk yapan Boz, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazandı ve kariyerine 2013 yılında 'Cesur Hemşire' dizisinde başladı.



'Vatanım Sensin', 'Elimi Bırakma' ve 'Maraşlı' dizilerinde kamera karşısına geçen son dönemin parlayan isimlerinden Alina Boz (23), InStyle dergisine mayıs sayısına röportaj verdi. İşte güzel oyuncunun dikkat çeken açıklamaları...



Alina Boz: Panik atak durumu oluyor, kendimi kaybediyorum



"GÖSTERİŞLİ DÜNYA RAHATSIZ EDİYOR"



- Günlük hayatımda sade bir şekilde yaşamayı seviyorum. O gösterişli dünyanın içinde kalmak beni çok rahatsız ediyor.



- İşimde disiplinliyim. Sete zamanında gitmeye önem veririm. Kimseyi kırmamaya dikkat eder, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım.



Şu anki durumum; 11 yaşımda kurduğum ünlü olma, dergi kapaklarını süsleme, kıyafetler giyme hayallerinden farklı. İşin işine girince Amerikan Rüyası kafasında kalmıyor tabii insan.



"EKONOMİK GÜCE SAHİBİM"



- Hayat çok zorlaştı. Şükürler olsun ki; istediklerimi yapacak, maddi-manevi aileme destek olacak ekonomik güce sahibim.



'Alina Boz adını Kubi koymuş'



- Adımları doğru mantıklı bir biçimde, hesaplayarak atmak çok önemli. Bunun dışında kendimi strese sokmadan ilerlemeye çalışıyorum.



"GALALARDA ÇOK ZORLANIYORUM"



- Galalarda çok zorlanıyorum, aşırı kalabalık. Bir panik atak durumu oluyor, kendimi kaybediyorum. Kameralar önünde dudaklarım titremeye başlıyor. Aşmaya çalıştım ama olmadı. Aynı anda birden fazla şeye odaklanmakta güçlük çekiyorum.



"OYUNCU OLMASAYDIM PİLOT OLURDUM"



Nurgül Yeşilçay ve Erkan Petekkaya'nın başrolü paylaştığı 'Paramparça' dizisinde 'Hazal' rolü ile hafızalarda yer edinen Alina Boz, "Oyuncu olmasaydım pilot olurdum" açıklamasıyla dikkat çekti.