Ailecek bayram pozu verdiler!

Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, mutlu birlikteliklerini 2018 yılında evlenerek nikah masasına taşıdı. Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen Öykü Karayel ve Can Bonomo, 2021'de oğulları Roman'ı kucağına aldı. Sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. Oğulları Roman ile sevimli hallerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Öykü Karayel ve Can Bonomo çiftine beğeni yağıyor. Son olarak Öykü Karayel ile Can Bonomo oğulları Roman ile bayram paylaşımında bulundu. Roman'ın babasına benzerliği dikkat çekti. İşte Öykü Karayel ile Can Bonomo'dan mutlu aile pozu...

Sanat dünyasının gözde çiftleri arasında yer alana Can Bonomo ve Öykü Karayel, 2018 yılında hayatlarını birleştirmişti.



Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen Öykü Karayel ve Can Bonomo, 2021'de oğulları Roman'ı kucağına aldı.



Oğulları Roman ile sevimli hallerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Öykü Karayel ve Can Bonomo çiftine beğeni yağıyor.



Oğulları Roman ile sevimli hallerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Öykü Karayel ve Can Bonomo çiftine beğeni yağıyor. Son olarak Öykü Karayel ile Can Bonomo oğulları Roman ile bayram paylaşımında bulundu. Roman'ın babasına benzerliği dikkat çekti.



Geçtiğimiz haftalarda Öykü Karayel oğlu Roman ile kalpleri ısıtan bir paylaşımda bulunmuştu.



Güzel oyuncu Öykü Karayel'in oğlu Roman ile anne-oğul halleri ilgi odağı olmuştu.



CAN BONOMO'YA SÜRPRİZ!



Geçtiğimiz günlerde Beykoz'da konser veren Can Bonomo'yu kuliste ziyarete eşi ve oğlu geldi.



Bu sürprizi paylaşan ünlü şarkıcı, adeta sevinçten havalara uçtu



Roman'ın sevimli halleri kalpleri ısıttı! Öykü Karayel ve Can Bonomo'dan oğulları Roman ile bayram pozu! .Bonomo fotoğrafı, "Sürpriz yapılmıştır babaya" notuyla paylaştı.



