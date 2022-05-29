. Ünlü çiftten mutluluk pozu!

2019'dan bu yana birlikte olduğu Dağhan Doğruer'den geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde Miami'de evlilik teklifi alan Dila Tarkan, sevgilisinin teklifine 'evet' demişti. Sosyetenin ünlü isimlerinden olan Tarkan, o anları 'Her şey tam burada başlamıştı' notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.Ünlü çift, kısa süre sonra da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı. Tarkan ile Doğruer, iki ay önce de Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturmuştu. İkiliyi bu özel gününde aileleri ve dostları yalnız bırakmamıştı.Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren çift renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 29 yaşındaki Dila Tarkan, gelinlik yerine pantolon ve ceketten oluşan bir takım tercih etmişti.Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturan ünlü çiftin düğününde, Yağmur Tanrısevsin, Merve Oflaz, Nazlı Kayı Sabancı, Şeyma Subaşı ve Sibil Çetinkaya gibi isimler adeta güzellik yarışına girmişti.GELİNİN ÖNÜNE Mİ GEÇTİ?Şeyma Subaşı yakın arkadaşının düğünü için iddialı bir seçim yapmıştı. Subaşı'na "Çok güzelsin" yorumlarının yanında "Gelinden daha dikkat çekici olma yanlışı" yorumları da yapılmıştı.EŞİYLE POZUNU PAYLAŞTIŞimdilerde mutlu evliliği devam eden ve anne olmak için gün sayan Dila Tarkan, eşi Dağhan Doğruer ile Fethiye'ye gitti. Tatildeki keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü isim, Doğruer ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.Mavi uzun bir elbise giyen Tarkan'ın karnının iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Sosyetik güzelin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve "Maşallah", "Çok güzel görünüyorsunuz", "En iyi üçlü" gibi yorumlar yapıldı.