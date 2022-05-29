. İrem Derici: Alnıma 'Enayi' yazdıracağım!

2021 yazından itibaren bir dargın bir barışık aşk yaşayan Cem Belevi-İrem Derici çifti, geçtiğimiz günlerde ihanet iddiasıyla olaylı şekilde ayrıldı. Meslektaşının kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberlerinin ardından sessizliğini bozan Derici, sosyal medya hesabından Belevi'ye yönelik isim vermeden sert bir paylaşım yaptı: Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler."YAZ SONUNA KADAR İREM'İ ŞUTLARIM"35 yaşındaki şarkıcı, Cem Belevi'nin "Böyle bir şey olabilir mi? Hala kendisini çok seviyorum, hala çok saygı duyuyorum. Asla kendisini aldatmadım. Hiçbir kadını aldatamam, beceremem böyle şeyleri. Aşkımı coşkuyla yaşayan bir insanım" cevabı sonrası ise şu açıklamayı yaptı:Sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi, ne dersin? 'Yaz sonuna kadar İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bir doldurayım, şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konuğumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı, sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya, bana fark etmez!"KÜÇÜK KÜÇÜK FLÖRTLERLE YAZI KAPATACAĞIM"Yaz öncesi forma girmek için kampa giren ve Nişantaşı'nda bir güzellik merkezi çıkışı ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 35 yaşındaki şarkıcı, "Yaz aşkı olacak mı?" sorusu üzerine "Bundan sonra bütün sarı taksiler benim, daldan dala. Yani hiç aşkmış, bilmem neymiş, ne takatim ne hevesim var. Öyle güzel, küçük küçük flörtlerle kapatacağım yazı" yanıtını vermişti.Eski aşkını hedef alan açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren sivri dilli popçu, şu ifadeleri kullanmıştı:Boş günlerimde Alaçatı'ya gideceğim. Orada Enis Arıkan'la geçen yıl 'Çapkınlık yapalım' deyip, hiçbir şey yapamadık. Yok yani yaz aşkı hevesim yok. Hayat bu önünüze ne çıkacağı belli olmuyor. Her sene kapatıyorum ben, biri gelip o kapıyı arsızca açıyor. Aşk sağlıklı bir şey değil arkadaşlar. Her şeyiyle yorucu bir şey."35 DÖVMEM VAR"İrem Derici, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Konserden konsere koşturduğunu ve gece uyumadığını dile getiren şarkıcı, yorgun olduğunu söyledi. Yeni şarkısı 'Rastgele'yi tüm dijital platformlarda yayınlanan Derici, olumlu geri dönüşler aldığını belirtti.Vücudundaki dövmeler dikkat çeken Derici, “Yeni yaptırdığınız dövmeler var mı?” sorusu üzerine alnını göstererek, “35 dövmem var, yaşım gibi 35. Yeni bir dövme yaptırıyorum. Alnıma 'Enayi' ya da 'Keriz' yazdıracağım” diyerek espri yaptı.