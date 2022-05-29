. 'Hüzün Üçgeni' Altın Palmiye kazandı!
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'Hüzün Üçgeni' Altın Palmiye kazandı!

Altın Palmiye ödüllü yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı yeni filmi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness), dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 75. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ödülünü kazandı.

Ekleme: 29.05.2022 - 22:49 Güncelleme: 29.05.2022 - 22:50 / Editör: Ozge Selin
İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı filmi 'Hüzün Üçgeni', 75. Cannes Film Festivali'nde en büyük ödül olan 'Altın Palmiye'nin sahibi oldu. Film endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan festivalde dünya prömiyerini gerçekleştiren film, gösterim sonrasında izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

BİR HİCİV FİLMİ
Günümüzün en önemli yönetmenlerinden Ruben Östlund, uluslararası başarılar kazandığı 'Turist' ve 'Kare' filmlerindeki perspektifini 'Hüzün Üçgeni' filminde de sürdürüyor. Önceki filmlerinde olduğu gibi bu filminde de insan doğasını hicveden Östlund, filmdeki kara komedi.

FİLMİN KONUSU
Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı 'Hüzün Üçgeni', modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor. Bir fırtına sonrasında Carl ve Yaya, bir grup milyarder ve geminin temizlikçilerinden biriyle birlikte ıssız bir adada mahsur kalır. 'Hüzün Üçgeni', hiyerarşinin aniden alt üst olduğu, rollerin ve sınıfların tersine döndüğü bir hiciv filmi. 
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