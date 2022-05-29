Gökberk Demirci'den manidar paylaşım!

Yemin dizisinin aşıkları olarak ünlenen Özge Yağız ile Gökberk Demirci'den üzen haber gelmiş ünlü çift evliliğin eşiğinden dönmüştü. Gökberk Demirci'den de nispet niteliğinde bir karşılık geldi. Demirci, gizemli bir güzel ile yer verdiği karesine "Sadece bir 'evet' der. Bütün dünya değişir" notuyla paylaşarak yeni bir aşka yelken mi açtı dedirtti.

Evliliğin eşinden dönen Özge Yağız ve Gökberk Demirci cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Özge Yağız geçtimiz günlerden Baba dizisindeki partneri Hakan Kurtaş ile yer aldığı fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak yeni bir aşk mı yaşanıyor dedikodularıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Manidar olarak yorumlanan bu karenin ardından güzel oyuncunun eski sevgilisi Gökberk Demirci'den de nispet niteliğinde bir paylaşım geldi. Yakışıklı oyuncu, gizemli bir güzel ile yer aldığı bir paylaşım yaparak hayranlarını hem şaşırttı hem meraklandırdı.



Özge Yağız ve Gökberk Demirci sosyal medya paylaşımlarıyla adeta birbirlerine nispet yapıyor dedirtiyor. Ani biten bu aşkın kahramanlarından Özge Yağız, şimdilerde Show TV'de yayınlanan Baba dizisinde Büşra karakteri ile boy gösterirken, eski sevgilisi Gökberk Demirci ise Yemin dizisinde başrol olarak ekranlarda yer alıyor.



Baba dizisinde Büşra'yı canlandıran Özge Yağız'ın adı yine aynı dizide rol alan partneri Hakan Kurtaş ile aşk dedikodularına karışmıştı.



Magazin gündemini çalkalayan bu haberin doğru olup olmadığı netlik kazanmasa da Özge Yağız'ın eski sevgilisi Gökberk Demirci'den bir nevi nispet niteliğinde bir paylaşım geldi.



Yemin dizisinde Emir'i canlandıran başrol oyuncusu Gökberk Demirci evliliğin eşiğinden döndüğü Özge Yağız'ı adeta kıskandıracak türden bir paylaşım yaparak sevenlerini hem şaşırttı hem meraklandırdı.



Gökberk Demirci, Instagram story'sinden sunduğu yeni fotoğrafında gizemli bir güzel ile olan bir pozunu paylaştı. Ünlü ismin bu yeni karesi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından çok manidar bulundu.



Gökberk Demirci'nin "Sadece bir 'evet' der. Bütün dünya değişir" notuyla ve sonsuzluk işareti ile yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. İşte o paylaşım...



