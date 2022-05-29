. Genç popçu Aleyna Tilki hastanelik oldu! Beti benzi attı!

Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, paylaşımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 2 milyon 800 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça Tilki ile Etiler'deki bir çorbacıdan çıkarken görüntülendi. Muhabirlere çorbacıdan önce hastaneye gittiğini söyleyen genç şarkıcının solgun yüzü ve bitkin hali dikkat çekti.